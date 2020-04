Beyoncé lors d'un concert de sa tournée "On The Run Tour II", le 3 juillet 2018. (illustration)

publié le 17/04/2020 à 20:12

Elle n'était pas apparue publiquement depuis le début de la pandémie de coronavirus, Beyoncé a créé la surprise cette nuit, en participant au programme Disney Family Singalong, dédié aux fans de Disney en cette période de confinement.

Des célébrités sont appelées à interpréter depuis leurs domiciles, des chanson issues des films Disney, pour le plus grand bonheur des fans. Si Queen B s'est montrée très discrète jusqu'à présent, sa participation au programme diffusé en direct sur la chaîne ABC, n'a pas manqué de faire son effet.

La chanteuse a interprété When You Wish Upon a Star, littéralement "Quand on prie la bonne étoile", que l'on retrouve dans le dessin animé Pinocchio, en hommage aux professionnels de santé. "Je voudrais dédier ce morceau à tous les personnels soignants à travers le monde qui travaillent dur pour assurer notre sécurité sanitaire” a déclaré Beyoncé avant de démarrer son interprétation.

VIDÉO de Beyoncé passée sur ABC chantant "When You Wish Upon a Star" chanson dédiée aux professionnels de santé pendant cette pandémie. ❤#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/JEXcsLGvoK — Beyoncé France (@BeyonceFrance) April 17, 2020

À la fin de son interprétation la chanteuse a adressé un mot aux familles : "S’il vous plaît, restez en famille, soyez prudent. Nous allons en finir, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse". Les États-Unis pays le plus touché par la pandémie compte près de 33.000 décès. À travers cette émission, ABC tente de réchauffer un peu les coeurs grâce à la magie de Disney. Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à la fondation Feeding America, un réseau national de banque alimentaire.