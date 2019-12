Claude Régy, qui a révélé Gérard Depardieu au théâtre, est mort à l’âge de 96 ans

publié le 26/12/2019 à 18:38

Claude Régy, le metteur en scène qui a révélé Gérard Depardieu, est mort à l'âge de 96 ans, ont annoncé ses proches à l’AFP, jeudi 26 décembre. Il est décédé “tranquillement“ dans “une maison de retraite médicalisée“, ont précisé son compagnon Alexandre Barry et son attachée de presse Nathalie Gasser.

Metteur en scène singulier et exigeant au théâtre, Claude Régy était un homme atypique qui se moquait de son statut de metteur en scène singulier. "Ça me plaît plutôt", disait-il, malicieux, à l'AFP en 2016. Un homme, à contre-courant de son époque, un “apôtre du silence“ et “de la pénombre“ ou "une sorte de faucon, au regard dur et au caractère radical", c'est ainsi que le décrivait Gérard Depardieu, qui a débuté avec lui.

Claude Régy débuta en 1952 et n'avait rien à voir avec le milieu du théâtre. Enfant d'une famille protestante du Tarn-et-Garonne, son père officier à Montauban le contraint à des études de droit et sciences politiques et s'oppose "absolument" à ce qu'il fasse du théâtre.

Mais en troisième année à Paris, il "explose les études" et s'inscrit au cours de Charles Dullin. Ses parents lui coupent les vivres, il enchaîne les petits boulots et démarre comme assistant de Michel Vitold au Théâtre de l'Atelier. Il réunit ensuite des distributions exceptionnelles : Michel Bouquet, Delphine Seyrig, Pierre Brasseur ou encore Emmanuelle Riva.

Il a découvert Gérard Depardieu

Le théâtre de Claude Régy, c'était une attention totale, une immersion dans le texte. Peu ou pas de décor, il offrait un travail subtil sur l'ombre et la lumière avec des acteurs entièrement au service du texte : "le spectacle n'a lieu que dans l'imagination du public", expliquait-il.

Lorsqu'il fait passer un essai au jeune Depardieu, âgé de 24 ans, celui-ci est un parfait inconnu (seulement quelques petits rôles au cinéma): "Je l'ai trouvé complètement extraordinaire, doué d'une manière, je dirais, anormale, et à partir de là on a beaucoup travaillé“.

En effet, le célèbre acteur joue coup sur coup de 1972 à 1977 dans six pièces mises en scène par Claude Régy, dont "La Chevauchée sur le lac de Constance" de Peter Handke qui, selon Depardieu, l'a révélé aux yeux du public.