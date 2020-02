Catherine Frot et Vincent Dedienne présentent "La carpe et le lapin" sur RTL

publié le 19/02/2020 à 10:59

Depuis le 14 février Catherine Frot et Vincent Dedienne sont sur la scène du Théâtre de la Porte Saint-Martin dans La Carpe et le Lapin, qu'ils ont écrit et mis en scène avec la complicité de Julie-Anne Roth et de Serge Bagdassarian.

"On connaît beaucoup de personnages qu'elle [Catherine Frot] a joués et ça compose ainsi une sorte de kaléidoscope de ce qu'elle est vraiment", démarre Vincent Dedienne avant de poursuivre : "Ce qui comptait, c'était que Catherine ait suffisamment d'audace et de sens de l'aventure pour qu'on y aille et elle en a eu plus que ce que j'imaginais". Lors de la première du spectacle, le 14 février 2020, le duo a reçu une standing ovation.

Contrairement à ce que vous avez déclaré le mois qui a précédé la première, La carpe et le lapin n'est pas un cadavre exquis. Il s'agit là tout simplement d'un spectacle qui parle de Vincent Dedienne, de notre époque, de ce qui le dérange, avec des chansons anciennes, des chorégraphies, des extraits de livres, des poèmes qu'ils aiment. Un melting-pot relié par des histoires absurdes ou émouvantes, écrites tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Cette nouvelle façon de faire du théâtre "m'a apporté une envie d'exploser un peu tout (...) C'est vrai qu'on raconte pas mal de choses, on a choisi des textes, des chansons et ce qu'on a choisi nous représente d'une certaine façon", explique Catherine Frot.