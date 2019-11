Le meilleur de Laurent Gerra avec Gérard Depardieu et Raphaël Glucksmann

Énorme succès en librairie pour le dernier tome d'Astérix, qui caracole en tête des ventes. Pour Gérard Depardieu, l'interprète d'Obélix au cinéma, ce triomphe n'est pas dû au hasard. "C'est simple, Astérix c'est le Français éternel, le Gaulois libre et rebelle, qui se laisse pas emmerdé et qui défend ses traditions, nous dit l'acteur russe. Par exemple, Astérix, si tu lui sers à bouffer un Buddha Bowl avec tofu et des graines germées, il va te l'envoyer dans la gueule".

Suite à une importante vague de départs, le parti Place public de Raphaël Glucksmann est en difficulté. On reproche notamment au compagnon de Léa Salamé d'être trop parisien et médiatique. "Je suis pourtant un Français lambda, se défend Glucksmann, qui le matin boit son café, en lisant son Télérama, au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés". Comme tout le monde.