A partir de mercredi et jusqu'au 07 juillet prochain, Fanny Ardant investira le Théâtre des Bouffes Parisiens (Paris 02). La comédienne sera seule sur scène pour incarner l'oeuvre de Marguerite Duras intitulée Hiroshima mon amour lors de quinze représentations exceptionnelles.



Une adaptation pour les planches de Bertrand Marcos qui signe également la mise en scène. Fanny Ardant offrira près d'une heure de performance avec l'un des plus beaux récits sur la mémoire et l’oubli. Un grand moment de théâtre en perspective !

Hiroshima mon amour est avant tout le scénario écrit par Marguerite Duras pour le film d'Alain Resnais sorti au cinéma en 1959. L'histoire retrace la rencontre entre une Française, tondue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et un Japonais à Hiroshima quelques années après la bombe atomique. L'oeuvre est le cri du souvenir d’un amour brûlant, scandaleux et déchirant, que cette femme a connu avec un soldat allemand à Nevers pendant la seconde guerre mondiale. Deux histoires, deux lieux¿et deux espaces temps qui s’entremêlent avec en contrepoint l’histoire individuelle qui rejoint l’histoire collective.

Hiroshima mon amour au Théâtre des Bouffes Parisiens, du mercredi au samedi à 20h. Matinée le dimanche à 15h.

En 2018, Joël Dicker a été l'écrivain francophone le plus lu selon le palmarès annuel L'Express, RTL et Tite Live révélé en février dernier. Après l'immense succès de son dernier roman La disparition de Stephanie Mailer l'année dernière, l'écrivain suisse sort enfin son oeuvre en format de poche, toujours chez De Fallois.

L'histoire : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses.

