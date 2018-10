publié le 02/10/2018 à 09:50

Les témoignages de célébrités ou d'inconnus à la suite de la mort de Charles Aznavour ne cessent d'affluer. Tous ont un souvenir de leur vie lié au "grand Charles", et notamment Vincent Perrot. "On a l'impression d'avoir fait un mauvais rêve, c'est exactement ça, parce qu’on s'est complètement habitués à le voir vieillir", explique l'animateur de RTL. "Il me disait : 'Vincent vous serez là pour le jour de mes 100 ans, je serai sur scène'", confie-t-il.



Vincent Perrot a tourné un documentaire sur la carrière du chanteur disparu, qui a été transformé en livre tant il y a eu de moments partagés et de souvenirs. "Ses chansons étaient des court-métrages", indique-t-il.

Vincent Perrot raconte aussi le jour où à la fin d'un concert à Bercy, il lui a amené le tout premier exemplaire du livre Aznavour, alors que de nombreuses personnalités, dont Bernadette Chirac, attendaient devant sa loge..

"Je lui ai dit 'Charles, on le regardera après parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent'. Il m'a répondu : 'Vous ne trouvez pas que ma vie résumée en quelques pages c'est plus important que trois personnes qui attendent ?'", raconte Vincent Perrot dans un éclat de rire.