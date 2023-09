Céline Dion : que reste-t-il du phénomène sept ans après la mort de René Angélil ?

En ce mois de septembre 2023, Céline Dion devait entamer une nouvelle tournée mondiale. Fin mai, après un premier report, la star québécoise a finalement annulé sa série de concerts.

"Je suis tellement désolée de tous vous décevoir encore une fois", écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux. "Même si ça me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène." Âgée de 55 ans, la chanteuse révèle être atteinte du "syndrome de l'homme raide", un trouble neurologique rare se manifestant par des spasmes musculaires.



Que reste-t-il aujourd'hui du "phénomène" Céline Dion ? "Pas grand chose", assure sur RTL Laurence Piau, co-autrice de Céline Dion, la vraie histoire (Robert Laffont). "Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé se poser cette question il y a deux ans, tant Céline Dion était quelqu'un de totalement iconique, dans la pure tradition des divas. Mais c'est vrai que le phénomène Céline Dion aujourd'hui, c'est l'histoire d'une star qui a été l'une des plus grandes stars du siècle et qui vit recluse, solitaire et qui vit une tragédie qui s'écrit complètement devant nos yeux".

Que sait-on aujourd'hui de sa vie actuelle, de son état de santé ? "Son équipe est quasiment aux abonnés absents", explique Laurence Piau. "En fait, d'autres sources (...) disent qu'elle a quitté Vegas et qu'elle est retournée au Québec, dans cette province qui l'a vu naître, et plus précisément dans les Laurentides, à deux heures de Montréal, avec une partie des infirmières qui l'assistent depuis qu'elle a déclaré cette maladie".

La vie après René

Céline Dion est devenue en trente ans un phénomène inarrêtable. Mais depuis la mort en 2016 de René Angelil, son mari et manager, son monde semble s’être écroulé. René, c'était son pilier, son mentor, ses yeux, ses oreilles. Il veillait à tout ! Des premières télévisions, jusqu’à leur mariage spectaculaire, le couple Céline et René est aussi une histoire d’amour qui a conquis le monde et les médias. Alors 25 ans après le légendaire S’il suffisait d’aimer, que reste-t-il de la plus française des québécoises ?

