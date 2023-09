EXCLU RTL - Florent Pagny : "Mon cancer ne m'empêche pas de dormir"

"Le moral, je l'ai toujours eu". L'atermoiement, ce n'est pas vraiment le genre de Florent Pagny. "Mon cancer ne m'empêche pas de dormir", assure-t-il au micro de Confidentiel. "En fait, j'y pense quand j'en parle". Début 2022, le chanteur, qui sort un nouvel album de duos 2bis, révélait être atteint d'un cancer du poumon. "Cette maladie est particulière, rien n'est jamais terminé", explique-il. "Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de moments où tout se remet en question".

"Une fois qu'on est dans une aventure comme celle-ci, on vit essentiellement avec des contrôles, que ce soit prise de sang, scanner ou PET-scan", poursuit-il. "On est toujours à vérifier si les choses restent stables ou s'il y a encore des apparitions. Comme régulièrement, ça réapparaît, régulièrement il y a des traitements qui l'accompagnent. Après, il y a des traitements qui sont plus durs que d'autres".

Ce combat contre la maladie ne contrarie pas son envie de chanter. Son nouvel album propose pas moins de 20 duos avec Patrick Bruel, Zazie, Pascal Obispo, Marc Lavoine, Calogero ou encore Christophe Maé. Florent Pagny assure même avoir être surpris par sa prestation vocale. "Cette voix, elle va bien, elle va super bien.", s'enthousiasme-t-il. "Depuis un an et demi, je ne fume plus et donc ma voix s'est clarifiée. Et ça m'impressionne. Même aujourd'hui, quand je l'entends et je vois ce qu'elle est, ce qu'elle me permet de faire, je suis halluciné. Il faut toujours aller chercher le bon côté des choses".



>> Confidentiel. Chaque samedi, de 14h30 à 15h30, Ophélie Meunier vous fait partager et découvrir la face cachée d’une personnalité, ses cassures, ses doutes, sa part d’ombre.