Céline Dion partage une photo de sa nouvelle coiffure et divise ses fans

publié le 27/06/2018 à 16:54

Après avoir créé un phénomène autour de son clip avec le super-héros Deadpool, Céline Dion fait une nouvelle fois sensation sur les réseaux sociaux. En concert à Tokyo le 26 juin au soir, la chanteuse québécoise aux multiples récompenses a partagé une photo de sa nouvelle coiffure.



Si Céline Dion a gardé ses cheveux longs, elle a toutefois opté pour la frange et un blond plus clair que ses précédentes apparitions. Un petit changement qui a déclenché certains commentaires enflammés de la part de ses fans, qui ont aimé plus de 160.000 fois le cliché. "C'est Céline ? Impossible de la reconnaître" explique une internaute tandis que plus bas on peut lire : "C'est la nouvelle Cher, quel dommage ! Ces stars vont finir par toutes se ressembler. Où se trouve leur personnalité ?".

On trouve aussi des commentaires très élogieux, des inconditionnels de la star qui félicitent la "Queen Céline" pour son nouveau look et lui déclarent leur amour : "Moi je te trouverai toujours belle même quand tu auras 100 ans je te regarderai de là-haut".

Publiée il y a jour, le cliché n'en finit pas de diviser la communauté Céline Dion. Plus de 3.000 personnes ont commenté le "changement" de look de la star, qui n'a pas répondu aux critiques. L'interprète de My heart will go on s'apprête à poursuivre sa tournée en Asie avant de se diriger à Melbourne en Australie.