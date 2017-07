publié le 12/07/2017 à 19:49

C'est son grand retour. Il n'y a pas un jour sans qu'on entende parler de Céline Dion. La diva donne ce mercredi 12 juillet un concert très attendu à Lyon dans le cadre de son exceptionnelle tournée française (ils seront près de 40.000 spectateurs à se rendre au Parc OL pour l'occasion).



C8 rediffuse un documentaire consacré à la folle année de la chanteuse, Un an avec Céline Dion, diffusé une première fois le 4 mai 2017. Ceux qui ne pourront pas assister au concert de Lyon pourront tout de même passer une soirée en compagnie de leur star préférée, au chaud devant leur télévision.



Ce documentaire est une réalisation de Léa Coyecque, qui s'est attachée à suivre scrupuleusement la chanteuse québécoise afin de dévoiler des documents inédits et pouvoir plonger les téléspectateurs dans le quotidien de la diva.

1. Des images inédites

2016 a été l'année de la renaissance professionnelle pour Céline Dion. Dans ce documentaire, le téléspectateur pourra découvrir ce qu'a vécu l'artiste en 2016, du décès tragique de son mari René Angélil à son retour triomphal. Durant cette année charnière, la réalisatrice a suivi la chanteuse afin de percer son intimité et de faire entrer les téléspectateurs dans sa vie. Ses fans les plus fervents pourront ainsi la découvrir sur scène, chez elle, dans sa loge, en France, au Québec dans des images exclusives.

L'interprète de Pour que tu m'aimes encore s'est d'ailleurs prêté au jeu des caméras, faisant découvrir son quotidien et se confiant sans fard. Les fans pourront ainsi découvrir son rituel avant de monter sur scène : le moulage de la main de son époux, qu'elle embrasse et touche avant ses shows.



Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir les différentes étapes traversées par la chanteuse et (re)vivre ses moments marquants : son hommage à René, son retour à Las Vegas, sa tournée promotionnelle mais aussi ses dernières interviews. Un document à ne pas manquer pour les inconditionnels de la star.

> Un an avec Céline Dion | Special | Trailer 2

2. Le deuil de René Angélil

Si le documentaire suit le retour triomphant de la chanteuse, il évoque également les douloureux moments qu'elle a pu traverser. En janvier 2016, Céline Dion perd son mari et manager René Angélil. Depuis, tous les projecteurs sont braqués sur la chanteuse, se demandant comment elle va vivre aprèscette perte tragique. Après sa période de deuil, la chanteuse canadienne a accepté d'être suivi par une équipe de télévision.



À cette occasion, elle multiplie les révélations, évoquant sa reconstruction après le décès de son âme sœur. Pour combler l'absence de son mari, elle avoue avoir pris l'habitude de dormir avec ses jumeaux, Eddy et Nelson : "c'est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule," a reconnu la star.



3. Le grand retour de Céline Dion

Ce documentaire resort au moment où tous les projecteurs sont braqués sur Céline Dion. L'occasion idéale pour en apprendre davantage sur la chanteuse et l'année de son retour fulgurant. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle sombre dans le deuil, voire à ce qu'elle abandonne la musique après le décès de son mari et manager.



Mais l'interprète de My Heart Will Go On a fait un pied-de-nez à ses détracteurs. En août 2016, elle sort un nouvel album, Encore un soir, un disque lumineux tourné vers l'avenir mais qui aborde le drame de sa vie. 216.555 exemplaires ont été vendu en à peine une semaine, signant le deuxième meilleur démarrage de l'année.



Alors que le succès frappe à sa porte, la chanteuse part alors en tournée mondiale et se rend même en France pour une série de 10 concerts, dont un à Paris et un à Lyon, ce mercredi 12 juillet.

Merci #Paris, quelle soirée incroyable! On remet ça encore ce soir! – TC ¿ ¿ @DeniseTruscello pic.twitter.com/MFW75zkcOE — Celine Dion (@celinedion) 5 juillet 2017

4. Céline Dion, nouvelle sensation de la mode

La chanteuse ne fait pas parler d'elle uniquement pour ses chansons et ses shows exceptionnels. Profitant de son passage en Hexagone, elle capte les flashs des photographes, radieuse pendant la Fashion Week Parisienne.



En quelques semaines, la chanteuse a enchaîné les poses extravagantes (elle s'est amusée lors des défilés de haute couture à enchaîner les danses et à s'allonger sur le capot de sa voiture telle une pin-up) et les looks loufoques (elle a notamment porté un manteau de python et des cuissardes en daim le 26 juin dernier).



Ce documentaire est l'occasion pour les fans de redécouvrir ses derniers looks sur scène, alors qu'elle affole actuellement les photographes et la presse. Avec la sortie d'un triple album souvenir le 21 juillet, la diva québécoise continuera à faire parler d'elle.