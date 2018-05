Céline Dion, impératrice incontestée du cool et de l'autodérision

publié le 04/05/2018 à 18:58

On ne présente plus Céline Dion. Le public français connaît très bien la chanteuse québécoise depuis ses débuts lorsqu'elle est présentée par Michel Drucker à la télévision en 1983. La jeune Céline a alors "14 ans et 8 mois". "Elle ira très loin, D'amour ou d'amitié, c'est le titre de sa chanson, retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion", lance le présentateur de Champs Élysées. Prémonitoire.



Ses chansons vont dès lors rentrer dans les têtes et les vies du public. Sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, 10 ans plus tard pour les albums D'eux et S'il suffisait d'aimer, lui offre des tubes légendaires comme Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras ou On ne change pas. D'eux est d'ailleurs l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. Voilà de quoi situer le niveau.

Céline Dion n'est cependant pas qu'une chanteuse qui triomphe en France ou au Québec. Sa carrière est internationale. Elle se lance en anglais dans les années 90 et devient la figure absolue de la diva (sans l'ego) avec My Heart Will Go On en 1997, le titre-phare de Titanic de James Cameron. 18 millions de singles vendus. Sa carrière devient stratosphérique.

Devenue une égérie et l'une des célébrités les plus connues du monde, Céline Dion détonne de ses rivaux. Elle prend le temps de se reposer, fixe sa carrière au Caesars Palace de Las Vegas, se concentre sur son désir de devenir mère et ne fait pas les choux gras de la presse people en formant avec son manager de mari un couple d'une grande solidité.



Imitée, moquée (avec plus ou moins de bienveillance) pour son accent ou ses mouvements sur scène, Céline Dion est aussi devenu une icône pop. Loin de prendre la mouche, elle s'est emparée de cette image pour se la réapproprier. Internet, ses gif et ses mèmes sont aussi passés par là. En 2018, elle n'a jamais été aussi cool.

Reine de l'humour

Son dernier clip, Ashes, imaginé pour coller à l'ambiance décalée de Deadpool, le bad-boy des super-héros Marvel, n'est que le dernier geste comique en date de Céline Dion. Dans le clip, qui est une merveille d'autodérision, Céline Dion dévoile une performance vocale spectaculaire, une gestuelle poussée à l'excès et pose avec une aura et un maquillage trop lumineux pour être honnête. En fait-elle trop ? Oui, mais c'est volontaire. Il faut dire que le second degré est une habitude chez la chanteuse.



Lors de ses concerts, Céline Dion est connue pour transformer son spectacle musical en petit one-woman-show improvisé entre deux tubes. "Vous savez j'adore chanter mais j'adore parler aussi. Je suis la 14ème d'une grande famille donc quand je peux en placer une, je ne rate pas l'occasion", plaisante-t-elle souvent.

En plus de quelques plaisanteries, elle n'hésite pas à chantonner en permanence ou faire des vocalises improbables. Dans les coulisses, lors de certaines interviews et sur les plateaux télé, elle n'hésite pas à détendre l'atmosphère avec une énergie débordante. On l'a vu chanter des lignes d'un annuaire, reprendre My Heart Will Go On en se gargarisant d'eau, faire des grimaces absurdes... À aucun moment, elle ne semble se prendre au sérieux. Ses fans se plaisent à réaliser tout un tas de compilations de ses fréquents moments de folie.



Exemple des talents d'humoriste de Céline Dion : cette séquence dans laquelle la chanteuse feint un hommage à l'imitatrice Véronic DiCaire avec laquelle elle a partagé la scène.

> Céline Dion pleure le départ de Véronic DiCaire à "Prière de ne pas envoyer de fleurs"

"Take a kayak !"

Il ne faut pas croire que les moments cultes liés à Céline Dion sont tous volontaires. Les émissions de télévision se sont fait un plaisir de croquer cette chanteuse toujours "too much". En France, Le Petit Journal de Yann Barthès s'était fait un plaisir de cibler Céline Dion dès qu'ils le pouvaient. Beaucoup de téléspectateurs se rappelleront sans doute d'une Céline Dion hystérique lorsqu'on lui a appris au téléphone que le doudou perdu de son fils avait été retrouvé. Ou encore de ce rituel étrange où Céline touchait la main moulée en plâtre de son défunt mari René Angélil avant de monter sur scène.



Autre séquence qui a fait la réputation de Céline Dion : "Take a kayak". Interrogée par l'intervieweur star de CNN Larry King après l'ouragan Katrina, Céline Dion est apparue très émotive, incitant les secours à aider les victimes par tous les moyens possibles, y compris en "prenant un kayak".

> Celine Dion on Larry King Live

L'émotion démesurée de la chanteuse a été moquée et détournée avant de devenir, naturellement, culte. Le Petit Journal n'est pas la seule émission de divertissement à s'amuser de la chanteuse, Saturday Night Live ou encore South Park ne se sont pas privés de la croquer plus ou moins durement. La comédienne américaine Ana Gasteyer de SNL a d’ailleurs été invitée par la chanteuse lors de l'un de ses concerts. "J'ai suffisamment d'humour pour savoir ce qu'ils essayent de faire, expliquait Céline Dion dans une interview. Je me suis dit, s'ils font ça, c'est que tu as sans doute fait quelque chose de bien".

Rebelle

Céline Dion est aussi particulièrement cool pour certaines sorties osées. Suffisamment cool pour oser refuser un trophée alors que sa carrière ne faisait que commencer, au nom de la francophonie s'il vous plaît. Le Canada connaît depuis toujours des tensions sur la question de la langue, entre les anglophones de l'Ouest et les francophone de l'Est. En 1990, elle a refusé le Prix Félix (équivalent de nos Victoires de la Musique) de l’Artiste anglophone de l'année en direct à la télévision devant tout le Canada musical.



"Je ne peux pas accepter ce trophée-là, expliquait-elle. Ce n'est pas que je ne suis pas fière de mon disque en anglais, j'en suis très fière. Je tiens à remercier toute l'équipe de CBS qui m'encourage et me soutient à travers le monde en tant que chanteuse québécoise. Et le public aussi, parce que je pense qu'ils ont compris que je n'étais pas une artiste anglophone". Tonnerre d'applaudissement.

> Celine Dion refuses an award (with English subtitles)

Adorée par les plus grandes stars

Pour mesurer l'aura de Céline Dion, il suffit aussi de se référer à ce que d'autres immenses stars disent d'elle. Dans la catégorie des divas de la chansons, elle fait l'unanimité : Madonna a avoué que son propre père préférait Céline Dion à ses chansons, Shania Twain "envie sa prestance", Lara Fabian la considère comme "sa plus grande inspiration", Cher comme "la plus grande voix dans l'industrie de la musique"... Barbra Streisand, Adele, Lady Gaga, Mariah Carey, Elton John, Beyoncé, Rihanna... La liste est aussi impressionnante qu'interminable

La papesse de la télé américaine, Oprah Winfrey la considère comme "une amie" et la "star la plus authentique qu'elle n'ait jamais rencontrée". Si un biopic est un jour dans les tuyaux, Cate Blanchett a annoncé qu'elle "tuerait pour jouer le rôle principal".





Les jeunes stars sont aussi mordus de la diva, perdant subitement leur assurance pour devenir de simples fans en sa présence : Emma Watson, Lea Michele, Ariana Grande, Vanessa Hudgens... Personne ne semble lui résister.



La jeune génération surfe naturellement sur la vague nostalgique puisque les chansons de Céline Dion ont bercé les oreilles des personnes nées dans les années 80 et 90. Il y a un héritage certain. Et comme dans les cycles de la mode, ce qui a été célébré devient culte. Xavier Dolan l'a prouvé en donnant une grande place à la chanson On ne change pas dans son film Mommy encensé à Cannes.

> Céline Dion - On Ne Change Pas (Mommy)

#PoseTaCeline

> Céline Dion Takes Paris in the Best Couture Looks of the Season | Vogue

Céline Dion n'échappe pas non plus à la culture web. En juillet 2017, Céline Dion a réalisé un shooting photo pour le magazine Vogue en compagnie du photographe Alvaro Colom. Durant la séance, la chanteuse a adopté différentes postures "contemporaines". Absurde, ridicule ou génial ? Chacun jugera. C'était surtout un shooting célinedionesque dont s'est emparé le comédien québécois Marc Labrèche avec brio. Élaboré mais rocambolesque. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les internautes adeptes du détourage photo, détournent les clichés de la star.

"Céline de Beauharnais" Crédit : Capture Twitter @Madame_Clairon

Sous le hashtag #PoseTaCéline, de nombreux twittos se sont amusés à mettre en scène la chanteuse, vêtue d'une longue robe grise Christian Dior, dans les situations plus qu'improbables. Les possibilités sont infinies. On retrouve ainsi Céline en Joséphine de Beauharnais, en samouraï, en serre-livre ou au marché.



Longévité, gloire, respect de ses pairs et source infinie de détournements... Céline Dion maîtrise sa communication et son image en les adaptant à son époque avec un naturel redoutable. Longue vie à elle !