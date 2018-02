Céline Dion The Sunday Project

"Trois années d'agonie". C'est ce qu'a vécu Céline Dion au côté de René Angelil qui a combattu jusqu'au bout un cancer de la gorge. Depuis la disparition de son mari et manager en janvier 2016, la star canadienne ne cesse de penser à son premier amour.



Invitée dans l'émission australienne The Project, la star de 49 ans a évoqué les derniers moments de son époux, entouré de toute la famille. "Pendant trois ans, mon mari n’a pas bu une gorgée d’eau ou mangé une bouchée de nourriture. Il mangeait par l'intermédiaire d'un tube", confie la chanteuse avant d'ajouter : "Je voulais qu’il vive en paix. Je voulais qu’il se sente léger et n’ait pas de soucis. Il a eu une petite crise cardiaque, ça a été rapide, il n'a pas souffert. Je pense qu'il a été libéré de sa peine".

Malgré la perte de son époux, Céline Dion a appris à vivre sans sa présence. "Il n'est pas physiquement avec nous, mais je vis avec lui tous les jours à travers les yeux de mes enfants". Aujourd'hui, la mère de René-Charles, Eddy et Nelson continue ses concerts à Las Vegas. La star entamera une tournée en Asie à partir de juin 2018.