Céline Dion - Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack)

publié le 03/05/2018 à 15:11

Céline Dion avait prévenu ses fans : une nouvelle chanson approchait a grand pas. La diva n'a pas menti et ce 3 mai 2018, son nouveau titre Ashes a été dévoilé. Ce que les fans ne savaient sans doute pas, c'est que ce titre serait le thème principal du film Deadpool 2.



Le sale gosse de l'univers Marvel, campé par Ryan Reynolds, partage la scène en talons avec la chanteuse pendant une chorégraphie dans le plus pur style de Céline Dion. Une performance épique et pleine de second degré qui se termine par un échange des plus savoureux entre les deux stars.

"Céline ! C'était génial ! C'est la plus belle performance que j'ai jamais vue de ma vie ! Mais on va devoir la refaire...", lance Ryan Reynolds derrière le masque rouge et noir de Deadpool. "Ah mais pourquoi ?", demande alors la chanteuse. "C'est... trop bien. C'est Deadpool 2 et pas Titanic tu vois. Tu étais à 11/10. Il faut que tu descendes à 5 ou 5,5 au max".

"Écoute, ça, ça ne va qu'à 11/10, rétorque alors Céline Dion en pointant sa gorge. Donc boucle-la Spider-Man !". Un échange qui promet de devenir culte entre le super-héros et la chanteuse qui partagent un merveilleux sens de l'auto-dérision.

Ds ma carrière on m’a offert d’incroyables chansons et projets. "Ashes" est l'une de ces chansons, et "Deadpool 2" est vrt hors-norme! Préparez-vs à vivre des moments époustouflants avec @deadpoolmovie en salle le 18/05...c’est à mourir de rire!-Céline xx https://t.co/oQdifucwUP — Celine Dion (@celinedion) 3 mai 2018