Céline Dion aime prendre des risques et avancer

publié le 12/05/2018 à 17:07

Que du Feu ! Il n’y a pas de doute, au premier abord, le thème de Céline Dion nous présente une personnalité de battante, quelqu’un qui lutte sans cesse et pour qui la vie n’aurait pas de sel s’il n’y avait pas à se confronter à ce qui est difficile et même à ce qui fait peur. Céline aime prendre des risques et avancer. Toujours avancer.



Cette signature astrale, Bélier/Lion est lumineuse et il est rare que ceux qui la portent soient des personnes banales : beaucoup de gens du spectacle sont Bélier ascendant Lion, ils/elles sont dans la lumière des projecteurs et cela peut commencer très tôt, comme pour Céline.

Mais tous les Bélier/Lion ne sont pas aussi sérieux et travailleurs que Céline qui s’est vue attribuer, à la naissance, un Saturne au zénith de son thème. Non seulement elle dispose d’une énorme puissance de travail, mais elle apprend de tout et de tous. Ce n’est peut-être pas facile à vivre au départ, sa jeunesse lui a probablement été volée, mais après quelques années elle a fini par apprécier d’avoir tant appris.

Une grande ambition

Et c’est René, l’homme de sa vie, qui est à l’origine de tout, vous dira-t-elle, omettant les longues heures de travail et surtout la totale soumission qu’il a dû lui demander car sa nature était plutôt rebelle au départ.



Elle a été obligée de la mettre en retrait, non seulement parce qu’elle aimait son mari, mais aussi parce qu’elle voulait absolument réussir : Saturne au zénith, c’est l’assurance d’une grande ambition, qui se réalise ou non suivant les autres aspects du thème.



En ce qui concerne Céline, il n’y a pas de dissonance sur Saturne et sur son zénith, elle a donc eu le champ libre toute sa vie – en tout cas dans le domaine professionnel, et elle l’aura toujours.

Plus raisonnée en amour

Côté vie privée, il en a été autrement car nous trouvons Vénus, planète d’amour, conjointe à Mercure dans le signe d’Eau des Poissons. L’Eau de Vénus et le Feu du Soleil et de l’ascendant ne font pas très bon ménage et Céline a longtemps mis un voile sur le romantisme échevelé de la Vénus Poissons. Elle s’est raisonnée, tempérée, dans le but d’atteindre ses ambitions et elle a réussi.



Mais à présent que René, qu’elle a adoré et porté aux nues, n’est plus là, pourquoi ne pas profiter de la vie et ne pas se libérer des contraintes qu’il faisait peser sur elle, même si c’était pour son bien ? Il a exercé sur elle une tutelle dont elle avait besoin pour se développer et jamais Céline ne la remettra en cause, cela ne serait pas faire honneur à l’amour de sa vie.

Vers plus d'autonomie

Mais aujourd’hui, à la cinquantaine, une autre vie l’attend et de cela elle est très consciente. Libérée, délivrée ? C’est un peu ça : Uranus (planète des contraintes) a traversé son signe de naissance, le Bélier, et la planète est passée sur son Soleil, puis sur son zénith et sur Saturne. À présent Uranus quitte le Bélier en ayant fait son travail, qui était justement de pousser la chanteuse à prendre son autonomie.



Les petits troubles de santé qu’elle connaît actuellement peuvent durer, il semble que cela ne la dérange pas tant que ça parce que pendant ce temps-là, elle peut vivre et expérimenter plein de nouvelles choses par elle-même, sans surveillance et surtout en faisant des erreurs si elle en a envie.