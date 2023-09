Bruce Willis : Emma Heming donne des nouvelles de de son mari atteint de démence

L'acteur Bruce Willis et son épouse Emma Heming Willis lors du New York Film Festival, en 2019.

Après le choc du diagnostic, les proches de l'acteur star veulent aller plus loin. Ce lundi 25 septembre, devant les téléspectateurs de l'émission matinale américaine phare de NBC, Today, la femme de Bruce Willis - Emma Heming Willis - a donné des nouvelles de son époux. L'acteur de Die Hard, Pulp Fiction ou encore Amageddon est en effet atteint de démence depuis février dernier. Désormais, Emma Heming Willis entend sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette maladie qui touche un peu plus d'une personne sur 50.000 chaque année en Europe, selon une étude récentes.

Selon elle, il est aujourd'hui "difficile de savoir" si l'acteur est pleinement conscient de sa maladie. "Je suis ici pour sensibiliser les gens, mais aussi pour qu'ils soient fiers de moi", a-t-elle assuré lundi dans le show américain. "C'est vraiment important pour moi de lever les yeux du chagrin et de la tristesse pour voir ce qui se passe autour de nous. Bruce voudrait vraiment que nous vivions dans la joie .C'est ce qu'il aurait voulu pour moi et pour notre famille", a-t-elle expliqué à la télévision américaine.

Bruce Willis et Emma Heming sont mariés depuis 2009. Ils ont eu, depuis, deux filles ensembles. Selon l'épouse de l'acteur de Hollywood, le diagnostic de la maladie de leur père leur a permis d'apprendre "l'amour, la patience et la résilience".



Le plus important était de pouvoir dire ce qu'était la maladie et de l'expliquer Emma Heming Willis

"C'est difficile pour la personne diagnostiquée, mais aussi pour la famille. Ce n'est pas différent pour Bruce, pour moi ou pour nos filles. Quand on dit que c'est une maladie familiale, c'est vraiment le cas", a raconté l'ancienne actrice et mannequin.

La maladie a-t-elle été cachée aux enfants de l'acteur ? Pas une seconde, à en croire l'épouse de Bruce Willis. "Nous sommes une famille très honnête et ouverte. Le plus important était de pouvoir dire ce qu'était la maladie et de l'expliquer, car lorsque vous savez ce qu'est la maladie d'un point de vue médical, tout s'explique", a-t-elle assuré sur Today.