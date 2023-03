VIDÉO - Bruce Willis, radieux et en famille pour son 68e anniversaire

Bruce Willis, sur pied et bien entouré pour ses 68 ans. La star américaine qui inquiète ses proches et ses fans depuis un an, est apparue ce dimanche 19 mars dans une vidéo postée par son ex-femme, Demi Moore, sur son compte Instagram. Un moment rare depuis le diagnostic de sa démence fronto-temporale.

Et contre toute attente, alors que les récentes photos de l'acteur le montraient amaigri, le visage blafard et le regard dans le vague, ce dernier est apparu radieux, jusqu'à entonner un "Happy Birthday to you" avec ses filles et son épouse, Emma Hemming Willis. La séquence, qui a déjà récolté plus de 700.000 likes sur le réseau social, montre le père de famille, le sourire aux lèvres, surprendre ses proches en soufflant ses bougies.

"Merci à tous pour vos vœux chaleureux", a remercié Demi Moore dans sa publication, notamment saluée par Antonio Banderas et Selma Blair, souhaitant une nouvelle fois un joyeux anniversaire au père de ses filles Rumer Glenn Willis, Tallulah Belle Willis et Scout LaRue Willis. Un moment de complicité en famille qui prouve que les Willis souhaitent continuer à partager des nouvelles de l'acteur, tout en gardant la main sur celles-ci.

