Pourquoi Bruce Willis a dû se battre pour jouer dans "Pulp Fiction" ?

La famille de Bruce Willis a annoncé vendredi que l'acteur souffrait d’une maladie grave, une dégénérescence fronto-temporale. Il a notamment joué dans Pulp Fiction, le film de culte de Quentin Tarantino, Palme d'Or à Cannes en 1994. Un rôle pour lequel il a dû se battre.

Tout commence deux ans plus tôt. À Hollywood, sachant que Tarantino écrit Pulp Fiction, tous les acteurs se tiennent prêts. Notamment Bruce Willis, qui a adoré le son premier film, Reservoir Dogs. Mais il y a un souci… Dans sa tête, Tarantino a déjà son casting. Et Bruce Willis n’est pas dedans d'une part parce que le réalisateur aime prendre des acteurs de série B ou has been et d'autre part parce que Bruce Willis, devenu une immense star avec Piège de Cristal, a le cachet qui va avec. Entre 5 et 10 millions de dollars. Pile le budget de Pulp Fiction.

C'est donc injouable mais Bruce Willis veut être absolument dans Pulp Fiction. Il se trouve qu’il vit à Malibu à côté de chez Harvey Keitel, acteur-fétiche de Tarantino. Et leurs filles sont copines. C’est pour ça que Keitel invite Willis à un barbecue où Tarantino sera présent. Willis saute sur l’occasion. Mais il n’est pas au bout de ses peines. Il propose à Tarantino d’aller à côté, chez lui, au prétexte de lui présenter sa femme Demi Moore. Sur le chemin, il est cash : il veut le rôle principal. Impossible, Tarantino l’a promis à Travolta, c’est un homme de parole. Willis insiste. "Quand Pulp Fiction sortira, tu préfères avoir moi ou Travolta qui vient de jouer Allo Maman ici Noël ?".

"Je le fais !"

C’est toujours non. Bruce Willis tente un plan B. Ok alors il veut le rôle de Julius, le tueur à gages. Sauf que Tarantino imagine un acteur noir donc ça ne colle pas vraiment. Il prendra d’ailleurs Samuel L. Jackson. Comme il n’ose pas mettre un deuxième vent à Bruce Willis, il dit qu’il va y réfléchir. En fait le souci, c’est qu’il n’y a aucun rôle de libre.

Arrive alors un véritable coup de bol. Le rôle de Butch, le boxeur loser, prévu déjà pour Matt Dillon. Qui hésite car lui aussi veut le rôle de Travolta. Tarantino en profite pour proposer à Willis de jouer Butch. En prenant des pincettes car c’est un petit rôle. Willis lit le rôle et dit à Tarantino : "La phrase la plus courte de la Bible est 'Jésus a pleuré'. À Hollywood, la phrase est la plus courte est 'Je le fais'. Et là, je le fais !"

Bruce Willis a accepté de diviser son cachet par dix, mais, malin, il a pris un intéressement. Et comme Pulp Fiction a rapporté 26 fois sa mise de départ, il ne l’a pas regretté. D’autant qu’à partir de là, la profession l’a vu comme un vrai acteur et pas juste un type de film d’action. Ce qui lui permettra de décrocher le premier rôle de Sixième sens.

