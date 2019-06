Britney Spears obtient une ordonnance restrictive de 5 ans contre son ex-manager

publié le 14/06/2019 à 14:25

Nouveau rebondissement dans le conflit opposant Britney Spears à Sam Lufti, son ancien manager. La superstar a obtenu une ordonnance restrictive de 5 ans contre ce dernier. La décision de justice a été rendue le jeudi 13 juin 2019, comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter.



La juge Brenda Penny a rendu sa décision après avoir entendu les témoignages de Sam Lufti et de James Spears, le père de Britney Spears. Ce dernier a expliqué que Sam était "un prédateur" pour Britney et sa famille depuis plus de 10 ans. Récemment, Sam Lufti aurait recommencé à harceler la star et ses proches. L'avocat de la défense a expliqué que Sam Lufti a gardé contact avec Britney qui l'appelait de nombreuses fois pour se plaindre de son père : "Elle voulait s'échapper de cette situation", a-t-il expliqué à la barre, comme le rapporte THR. Depuis 11 ans, la star est sous curatelle de son père et de la justice américaine.

Cependant, la juge a tranché et Sam Lufti n'a plus le droit d' approcher, ni de contacter Britney Spears et sa famille pendant 5 ans. La star n'était pas présente durant l'audience, comme le précise le média américain.