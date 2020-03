publié le 01/03/2020 à 20:46

Elle s'est exprimée en français. Sur Twitter, l'actrice Rose McGowan, icône du mouvement #MeToo aux États-Unis a apporté son soutien à Adèle Haenel et Céline Sciamma. Ces dernières ont quitté vendredi soir la Salle Pleyel où se déroulait la cérémonie annuelle des César, pour protester contre l'attribution du prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski.

Le cinéaste, récompensé pour J'accuse, est accusé de viols par douze femmes, dont la photographe française Valentine Monnier. Quelques jours avant la 45e cérémonie des César, Adèle Haenel, elle-même nommée dans la catégorie meilleure actrice pour Portrait de la jeune fille en feu, avait déclaré dans une interview au New York Times que remettre un prix au réalisateur reviendrait à "cracher au visage des victimes".

Rose McGowan, qui fait partie des femmes accusant le producteur Harvey Weinstein de violences sexuelles, a félicité l'actrice ainsi que la réalisatrice Céline Sciamma pour leur engagement. "Chére (sic) Adèle et Céline, je sais ce que cela signifie d’être seul (sic) et de poursuivre ce qui est juste, et la sensation de pulsation qui vous traverse la tête", a-t-elle tweeté avant de poster son message en anglais. "Vous brisez le système. Courage. Allez-y foncez !"

Rose McGowan, actrice notamment connue pour son rôle dans la série Charmed, est devenue un des principaux visages du mouvement #MeToo aux États-Unis. Elle-même a attaqué le producteur Harvey Weinstein pour avoir essayé de la faire taire. Depuis, elle lutte ardemment contre les violences sexuelles dans l'industrie hollywoodienne.

Après avoir quitté la cérémonie vendredi soir, Adèle Haenel s'est elle exprimée sur Mediapart, média auprès duquel elle avait témoigné en novembre des faits d'agression sexuelle dont elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia. Elle dénonce le conservatisme des membres de l'Académie des César. "Ce qu’ils ont fait hier soir, c’est nous renvoyer au silence, nous imposer l’obligation de nous taire", a-t-elle résumé.