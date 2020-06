Sushant Singh Rajput, acteur à Bollywood, est mort à 34 ans

publié le 15/06/2020 à 11:34

Sushant Singh Raj, étoile montante de Bollywood est décédé à 34 ans. Comme le rapporte le média Eurasian Times, qui cite des sources policières, l'acteur s'est donné la mort à son domicile à Mumbai, le 15 juin 2020.

Selon Eurasian Times, Sushant Singh Raj souffrait "de dépression". Son ancienne manageuse Disha Salian s'est suicidée la semaine dernière, ce qui aurait causé la dépression de Sushant Singh Raj, selon le média.

Sushant Singh Raj a démarré sa carrière à la télévision en 2008 dans Kis Desh Mein Hai Meraa Dil. Le succès de cette série lui permet d'en rejoindre une autre : Pavitra Rishta, qui lui a permis de remporter de nombreuses récompenses. En 2013, Sushant Singh Raj démarre au cinéma dans dans Kai Po Che, adapté du roman The 3 Mistakes of My Life de Chetan Bhagat.

Son plus grand rôle sur grand écran reste celui du capitaine de cricket Mahendra Singh Dhoni dans M.S. Dhoni : The Untold Story en 2016. Son dernier film sera Dil Bechara, le remake de Nos étoiles contraires, dont la sortie a été repoussée à cause du coronavirus.

> M.S.Dhoni - The Untold Story | Official Trailer | Sushant Singh Rajput | Neeraj Pandey