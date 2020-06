Melania et Donald Trump : les révélations sur leur contrat de mariage renégocié

publié le 12/06/2020 à 23:02

C'est l'art de la négociation à l'américaine. On sait désormais pourquoi Melania Trump n'a pas rejoint directement son époux Donald Trump à la Maison-Blanche, après son élection en 2017. Elle avait attendu plusieurs mois avant de s'installer à Washington.

Une biographie de Melania Trump à paraître le 16 juin prochain explique que c'était une question d'argent. À l'époque, la première dame préférait dire qu'elle voulait rester à la Trump Tower à New York pour s'occuper de leur fils. Les objectifs des photographes avaient aussi saisi quelques moments assez froids entre les deux époux.

Mais selon l'enquête d'une journaliste du Washington Post, lauréate d'un prix Pullitzer, Melania Trump renégociait son "prenup", l'accord prénuptial, un accord financier négocié avant les noces pour déterminer les conditions financières d'un éventuel divorce. C'est assez courant aux États-Unis dès que l'un des époux est plus riche que l'autre, tout ça se discute. Il peut être renégocié au fil des ans, par exemple après la naissance d'enfant.

Elle a été en position de force après l'élection

Et en 2005, avant d'épouser le promoteur immobilier et star de télé-réalité, Melania Knavs ne pesait pas assez pour obtenir des conditions avantageuses. Mais, quand il a été élu président et qu'elle est devenue première dame, elle a été instantanément en position de force pour négocier des conditions beaucoup plus intéressantes. Elle a dû lire attentivement le livre qui a rendu son mari célèbre : L'art du deal.