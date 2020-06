publié le 15/06/2020 à 10:27

Dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé le passage de l’Île-de-France au vert et la réouverture de tous les cafés, bars et restaurants. "On était tous heureux avec mes collaborateurs, mais aussi inquiets parce que rouvrir des restaurants à Paris, alors qu'il n'y a plus du tout de touristes (...) c'est quand même pour nous un gros trou noir", démarre la cheffe étoilée et jurée de Top Chef Hélène Darroze.

"Il faut quand même être réaliste : rouvrir aujourd'hui un restaurant gastronomique à Paris, c'est quand même très inquiétant pour ceux qui ont mis tout leur argent dedans. Par contre, au niveau du restaurant bistronomique (Jòia) je rouvre vendredi (...) C'est une joie, maintenant il faut quand même penser aux inquiétudes du chef d’entreprise", poursuit la cheffe.

"Je reste optimiste car nous les restaurateurs, nous avons été les premiers mobilisés pendant le confinement pour être là pour les soignants, pour les sans-abris (...) on l'a fait avec passion, avec amour (...) J'espère qu'aujourd'hui, c'est à nous qu'on va tendre la main et que nos clients seront au rendez-vous", dit Hélène Darroze avant d'ajouter : "Les temps vont être difficiles pour tout le monde".