publié le 14/11/2018 à 15:22

"Nouvelle vie, nouveau départ". C'est par le biais d'une photo postée sur son compte Instagram que Mennel Ibtissem - ancienne candidate de The Voice (saison 7) - a déclaré s'être récemment mariée et ne plus vivre en France.



"Je voulais partager avec vous cette étape importante dans ma vie. Je me suis mariée et installée à Denver, dans le Colorado. Il n'est pas facile de tout changer, mon pays, mes amis, mes activités… Mais évidemment, ce changement m’aide à découvrir un peu plus ce dont je suis capable. Le changement est effrayant au début mais il vous rend si fier de vous", a-t-elle écrit en légende.



Mennel Ibtissem avait beaucoup fait parler d'elle lors de son passage dans l'émission musicale de TF1. Sa reprise - en anglais et en arabe - de la chanson Halleluja avait enchanté le jury et le public. Mais des tweets polémiques de la jeune femme de 23 ans avaient refait surface et ont ainsi provoqué son éviction de The Voice.

Désormais lancée dans une carrière solo, elle a dévoilé deux titres Je pars mais je t'aime et I Feel. Elle a également fait plusieurs premières parties de concert du chanteur L'Algérino, notamment le 31 octobre 2018, à l'Olympia de Paris.