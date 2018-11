publié le 08/11/2018 à 15:01

Faudrait-il sanctionner les familles dont les enfants sèchent trop souvent les cours ?

La loi Ciotti de 2010 qui permettait de suspendre les allocations familiales avait été abrogée par la gauche en 2013. Jean-Michel Blanquer n'a pas exclu de suspendre de nouveau le versement des prestations sociales, ce jeudi 8 novembre sur BFMTV.



"Je suis pour le fait qu'il y ait des convergences famille-école et que tout soit mis sur la table. Nous avons des droits et des devoirs dans notre société. Vous ne pouvez pas en permanence, bénéficier d'une série de prestations, envoyer votre enfant à l'école, éventuellement lui dire que c'est très bien quand il ne respecte par les professeurs et n'en subir aucune conséquence", a explique le ministre de l'Éducation.

Quelles sont justement les conséquences envisagées ? "Nous devons réfléchir de quelle façon", a répondu Jean-Michel Blanquer.