publié le 07/11/2018 à 14:29

Burger Quiz va accueillir de nouveaux présentateurs. À partir du 28 novembre 2018, l'émission qui est diffusée sur TMC depuis le 25 avril dernier va faire peau neuve. L'animateur et comédien de 59 ans va ainsi être remplacé par plusieurs ami(e)s à lui lors du lancement de la troisième saison.



Pour les deux premiers épisodes, ce sont ainsi les humoristes et acteurs Jérôme Commandeur et Gérard Darmon qui seront aux commandes du programme. Celui diffusé en première partie de soirée sera animé par le comique de 42 ans (en 2017 il avait fait sensation sur la scène des Césars) et le deuxième par le comédien de 70 ans.

Absent des plateaux pendant plusieurs semaines, Alain Chabat est indisponible pour enregistrer le jeu télévisé. La raison ? Il sera en tournage pour un nouveau film et doit donc logiquement céder sa place le temps de finir de tourner ses scènes.

Réponse : M.

Effectivement, avec mes camarades, je repasse bientôt derrière le comptoir. #BQS03



Alain. pic.twitter.com/M67fEOtuIE — Burger Quiz (@BurgerQuizOff) 5 novembre 2018

C'est par le biais d'un bandeau déroulant que les noms des guests avaient été dévoilés lors de l'émission du mercredi 26 septembre : Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Anne Depétrini, Alexandre Astier, Édouard Baer, Maurice Barthélémy, Fabrice Eboué, Marina Foïs, Matthieu Madénian et Jean-Paul Rouve officieront pour distribuer les "miams".