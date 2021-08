"Arnaques !" (M6) : la nouvelle émission de Julien Courbet pour "déceler les pièges"

Arnaques ! est la nouvelle émission de Julien Courbet qui sera diffusée à partir du 16 août sur M6 à 21h05. L'animateur et journaliste emblématique de RTL et M6 vous aide à reconnaître des arnaques du quotidien avec le travail de son équipe et des experts.

Usurpations d'identité, arnaques à domicile, arnaques aux pompes à chaleur... Nous connaissons au moins tous et toutes une personne qui a été victime d'un tel piège et de toutes les galères administratives et économiques qui s'en suivent.

Julien Courbet sera accompagné d'experts pour décortiquer les techniques des arnaqueurs et prodiguer les conseils nécessaires pour les éviter. "Avocats, spécialistes des arnaques du pôle judiciaire de la gendarmerie, conseillers financiers, spécialistes de la délinquance informatique", seront présents dans Arnaques !

En plus d'Arnaques ! Julien Courbet continuera d'animer Ça peut vous arriver et Capital sur RTL et M6.