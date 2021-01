Accusé de cannibalisme, Armie Hammer nie et abandonne un tournage

publié le 14/01/2021 à 18:27

L'acteur américain Armie Hammer (Call Me By Your Name, The Social Network) a pris la décision de se retirer du projet Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez seulement quelques jours après le début de la production, à cause de l'émergence de rumeurs sur les réseaux sociaux.

Durant le week-end des 9 et 10 janvier 2021, plusieurs femmes sur Instagram ont expliqué avoir échangé des conversations intimes avec l'acteur. Plusieurs captures d'écran ont été publiées. Ces dernières n'ont pas été authentifiées et l'acteur a fermement démenti ces allégations. Dans ces messages, Armie Hammer est dépeint comme un homme aux pulsions cannibales. "J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% cannibale. J'ai envie de te manger", aurait-il écrit à ses partenaires. Des messages dans lequel Armie Hammer est présenté comme un amant dominateur et fasciné par le sang de ses supposées partenaires. Fantasme partagé, vraie pratique... Les réseaux sociaux se disputent sur le sujet depuis plusieurs jours.

"Le tournage allait commencer de façon imminente et Armie a demandé à se retirer du projet et nous respectons sa décision" a fait savoir la production auprès de la presse américaine. "Je ne répondrai pas à ces conneries, mais face à ces attaques vicieuses sur les réseaux sociaux, je ne peux pas, en conscience, laisser mes enfants seuls pendant 4 mois pour un tournage en République dominicaine. Lionsgate (la société de production, ndlr) me soutient et je les en remercie", a fait savoir Armie Hammer. Un nouvel acteur remplacera Armie Hammer, a déclaré la production du film.