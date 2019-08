publié le 11/08/2019 à 21:26

Alain Delon va bien. C'est en tout cas le message qu'a souhaité faire passer l'un de ses fils, Alain-Fabien, en publiant dimanche 11 août sur son compte Instagram une photographie de son père en pleine convalescence dans un hôpital en Suisse.

L'acteur âgé de 83 ans avait inquiété ses nombreux fans ainsi que le monde du cinéma après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral et d'une légère hémorragie cérébrale il y a quelques semaines.

Le jeune homme de 25 ans n'oublie pas de remercier les internautes en légende de ce cliché sur lequel le monstre sacré du cinéma français affiche un large sourire. "Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Comme vous pouvez le voir il va de mieux en mieux, et il vous embrasse", indique dans sa "story" Alain-Fabien Delon à ses quelque 32 000 abonnés.

Alain-Fabien Delon publie une photographie rassurante de son père, dimanche 11 août Crédit : Capture d'écran / Instagram

"Toute la famille s'est relayée à son chevet"

Anthony Delon, demi-frère d'Alain-Fabien, avait annoncé jeudi que la star du grand écran avait fait un accident cardio-vasculaire et une "légère" hémorragie cérébrale et qu'il se reposait "tranquillement" dans une clinique suisse. "Mon père a fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale", avait-il indiqué dans un texte transmis à l'AFP. "Il a été opéré à la Pitié Salpêtrière (hôpital parisien, ndlr), où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma sœur et ma mère Nathalie."

Ces dernières semaines, plusieurs magazines people avaient affirmé que l'acteur avait été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale. Mi-juin, l'entourage professionnel d'Alain Delon avait indiqué que l'acteur avait été admis à l'Hôpital américain de Neuilly "pour des vertiges et des maux de tête apparemment sans gravité". "Des symptômes vraisemblablement dus à une arythmie cardiaque dont souffre l'acteur", avait-on précisé de même source. "Il a seulement fait objet d'examens de précaution et devrait sortir sous peu", avait-on ajouté.

En larmes à Cannes

Monstre sacré du cinéma, Alain Delon a reçu en mai à Cannes une Palme d'or d'honneur des mains de sa fille Anouchka. Un moment fort. Très ému, en larmes, il avait prononcé un discours aux accents testamentaires, parlant d'"un hommage posthume, mais de (son) vivant". "Je vais partir, mais je ne partirai pas sans vous remercier". "Si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je le dois et à personne d'autre", avait-il ajouté.



Quelques jours après la fin du festival, il s'était adressé à nouveau à ses fans pour les remercier, dans un texte transmis à l'AFP et dans lequel il redisait que son "voyage" touchait "à sa fin".



Acteur à la filmographie exceptionnelle et à la vie privée tourmentée, Alain Delon est devenu un mythe du cinéma mondial grâce à un charisme rare et une beauté insolente. "J'ai été programmé pour le succès, pas pour le bonheur. Ça ne va pas ensemble", a un jour expliqué la star qui a joué dans quelque 90 films, dont plusieurs classiques, sous la direction de réalisateurs prestigieux (Melville, Visconti, Antonioni, Losey, Godard, Malle...).