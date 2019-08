et Capucine Trollion

publié le 09/08/2019 à 13:16

La rumeur sur l'état de santé inquiétant d'Alain Delon circulait depuis plusieurs semaines. Le 8 août 2019, son fils aîné, Anthony Delon, a expliqué la situation. Dans un texte qu'il a communiqué à l'AFP, il explique que l'acteur a été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale.

Alain Delon a été soigné à Paris à l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière en soins intensifs pendant trois semaines. Il se repose désormais dans une clinique en Suisse. Ses fonctions vitales sont "parfaites et son état stabilisé, selon les médecins", précise Anthony Delon. Pourquoi l'acteur emblématique du Guépard a-t-il décidé de quitter Paris pour "se reposer" dans une clinique suisse ?

Cela fait 40 ans qu'Alain Delon réside en Suisse et 20 ans qu'il a obtenu la nationalité du pays. C’est aussi dans ce pays qu’il a vécu avec ses deux derniers enfants, Alain-Fabien qui n’y vient plus - les rapports sont tendus - mais surtout Anouchka Delon. La jeune femme de 28 ans y a élu résidence et s’occupe de superviser le chantier du nouvel appartement de l'acteur à Genève. Ce qui pourrait expliquer qu’il préfère aujourd’hui se reposer dans une luxueuse clinique près du lac Léman plutôt que dans sa résidence du Loiret, à Douchy. Pour l’anecdote, c’est Lino Ventura qui lui a fait découvrir, pour la première fois, les charmes des stations de ski helvétiques.

Un lieu pour sa fin de vie ?

Dans sa dernière interview au journal suisse L'Illustré, en mai 2019, Alain Delon plébiscitait aussi la Suisse pour sa législation sur le droit de mourir dans la dignité. Le journaliste helvétique lui demandait alors de réagir à l'affaire Vincent Limbert. La Suisse permet le suicide assisté. C'est l'association EXIT, qui accompagne les personnes dans leurs derniers moments de vie.

"Exit Suisse, je trouve ça grandiose. Je suis totalement pour. Il y a un côté très propre, net. Tu es dans la chambre avec les gens que tu veux, avec des amis que tu as choisis. Ce sont tes derniers moments, mais c'est toi qui décides, personne d'autre. Par rapport à ce que l’on voit dans le monde, en France l’affaire Vincent Lambert [alors maintenu dans un état végétatif depuis dix ans]... Exit, c’est ton droit. On est d’accord ou pas, mais au moins on a le droit de le faire. Je suis totalement pour", confiait l'acteur. Au regard de son état de santé, ces confessions sont troublantes.