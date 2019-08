publié le 09/08/2019 à 11:17

Son fils aîné a annoncé la nouvelle le 8 août 2019, dans un communiqué. Après avoir souffert d'un AVC et d'une légère hémorragie cérébrale, Alain Delon se repose dans en Suisse. Le docteur Pierre Amarenco s'est exprimé sur RTL.

"Une hémorragie cérébrale c'est quelque chose de très impressionnant et de très grave. On peut dire qu'une personne sur deux atteinte d'une hémorragie cérébrale est décédée", a commencé le docteur Amarenco, chef du service neurologie à l'hôpital Bichat au micro de RTL. "Maintenant, si on dit que ses fonctions vitales sont stabilisées c'est qu'il a passé le cap vital et qu'il a un déficit neurologique qui correspond à l'importance de l'hémorragie cérébrale qu'il a eu" poursuit-il au micro de Nicolas Burnens pour RTL.

Selon le spécialiste, cela peut être extrêmement grave comme cela peut être très léger mais surtout "ce n'est pas une fatalité" termine-t-il. "Une hémorragie cérébrale peut tuer mais on peut en survivre et on peut récupérer presque sans séquelles", a ajouté le docteur, au micro de RTL.