Affaire Pierre Palmade : l'humoriste transféré au CHU de Bordeaux

Pierre Palmade ne se trouve plus en détention provisoire et est désormais placé sous contrôle judiciaire. Mais il doit respecter des conditions strictes s'il veut rester en liberté.

Traité pour ses addictions, notamment à la cocaïne, Pierre Palmade va être transféré au CHU de Bordeaux. L'humoriste souhaite probablement se rapprocher de sa mère, habitante de la cité girondine. Loin d'être sorti d'affaire, il a toujours besoin de soins poussés. Il sera donc hospitalisé dans un service dédié à regagner en autonomie.

En effet, le comédien avait fait un AVC il y a deux mois jour pour jour. Cet accident avait été jugé assez sérieux par la justice pour considérer, qu'en l'état, la détention provisoire n'était pas nécessaire. Aux yeux des juges aujourd'hui, Pierre Palmade ne présente plus les mêmes risques, que cela soit la fuite, la destruction des preuves et surtout la réitération.

En revanche, son contrôle judiciaire reste exactement le même : obligation de soins, interdiction de rentrer en contact de quelque façon que ce soit avec les personnes impliquées dans le dossier et enfin, interdiction de quitter l'hôpital. Le juge a simplement changé l'adresse.

Pour rappel, le 10 février dernier, un véhicule conduit par Pierre Palmade entrait en collision frontale avec une autre voiture dans laquelle se trouvaient une femme enceinte, le conducteur et le fils de ce dernier, âgé de six ans. Tous ont été marqués physiquement et psychologiquement par l'accident. L'enfant à naître n'a quant à lui pas survécu.

