Affaire Hanouna/Boyard : nouvelle passe d'armes entre le député et l'animateur

Le député LFI Louis Boyard et l'animateur Cyril Hanouna

Samedi 26 novembre, Louis Boyard a remis une pièce dans le clash l'opposant à Cyril Hanouna. En effet, ce dernier avait annoncé dans son émission Touche pas à mon poste, que le nouveau late-show d'Alain Chabat, diffusé sur TF1 en semaine après le match de la Coupe de monde, coûtait 500.000 euros par épisode, dont 100.000 étaient dédiés aux invités.

Des déclarations que n'ont pas vraiment appréciées TF1 et les producteurs de l'émission, qui ont indiqué dans un communiqué : "Animée par la volonté de dénigrer l’émission Le Late avec Alain Chabat, l’émission TPMP de vendredi soir a diffusé de fausses informations sur les éléments financiers de la production et de la diffusion". Et le groupe TF1 de saisir l'ARCOM "afin qu’elle agisse pour faire cesser ces agissements inacceptables".

Louis Boyard n'a pas attendu pour commenter sur Twitter : "Il préfère enquêter sur Alain Chabat que sur Bolloré". Et Cyril Hanouna de lui répondre : "T'inquiète, on va enquêter sur ton passé de dealer aussi !"

Les deux hommes s'étaient déjà insultés sur le plateau de Touche pas à mon poste, où l'animateur avait traité le député de "merde". Louis Boyard avait alors annoncé porter plainte contre l'animateur qui, de son côté, avait indiqué "poursuivre en justice" le député et ne plus inviter LFI sur son plateau "jusqu'à nouvel ordre."

