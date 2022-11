"Le Late avec Alain Chabat" : le présentateur explique comment il a accepté l'émission de TF1

L'évènement télévisuel de la soirée de ce lundi 21 novembre se passe sur TF1, avec l'arrivée d'Alain Chabat aux commandes du Late avec Alain Chabat à 22h55. Dans une interview à RTL, le présentateur a expliqué pourquoi il a dit oui au patron des programmes de TF1, Ara Aprikian.

"Les grilles américaines commencent toujours à la demi-heure ou à l'heure, tous les soirs. Les chaînes françaises ne sont pas construites comme ça, un programme peut commencer à 23h12. Donc je disais à Ara il y a quelques années que s'ils changeaient toute leur grille pour moi, j'apprécierais le geste et que j'adorerais un Late show tous les soirs à 23h", dit-il.

"Avant l'été, il m'a envoyé un texto me disant qu'il avait un truc potentiellement marrant à me proposer. Il y a la Coupe du monde de foot, tous les matches vont commencer à 20h, finir à 22h. On a une possibilité d'avoir tous les soirs un rendez-vous fixe à 22h55. Voilà pourquoi on est là", raconte Alain Chabat.

