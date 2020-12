Rihanna et ASAP Rocky seraient en couple depuis plusieurs mois

publié le 01/12/2020 à 12:33

La vie amoureuse de Rihanna a toujours passionné ses fans. Depuis le 29 novembre dernier, certains et certaines hallucinent en découvrant que l'artiste multirécompensée et dont on attend toujours le nouvel album, serait en couple avec le rappeur ASAP Rocky.

Les deux artistes dont les carrières sont auréolées de gloire, ont été photographiés ensemble dans un restaurant new-yorkais en compagnie de leurs amis, le 29 novembre dernier, comme le rapporte le média américain Page Six. Une source a ensuite confié au média américain People que Rihanna et ASAP Rocky sont "bien en couple", confirmant une rumeur démarrée il y a plusieurs mois après la rupture de Rihanna avec l'homme d'affaires Hassan Jameel.

En effet, en janvier dernier, une source déclarait au tabloïd The Sun : "Ils ont partagé une suite d’hôtel pendant ce voyage à New York. Cependant, Rihanna hésite à poser une étiquette sur cette relation, car c’est peu de temps après Hassan. Rihanna et ASAP Rocky s'apprécient et ils sont à l'aise ensemble, mais il est encore trop tôt (pour parler de couple, ndlr)". En février dernier, une autre expliquait à US Weekly, que "Rihanna et ASAP Rocky passent du temps ensemble et couchent ensemble. Ils s'amusent et partagent la même alchimie". Les deux principaux intéressés n'ont pas communiqué sur le sujet.

