"Newport Beach" : Mischa Barton dévoile enfin la vérité sur son départ de la série

Newport Beach est, à l'instar de Gossip Girl, Les Frères Scott, une série marquante des années 2000. Drames, histoires d'amour, problèmes d'addictions, sexualité... The O.C., en anglais, racontait les hauts et les bas de la vie des héros et héroïnes Marissa Cooper (Mischa Barton), Seth Cohen (Adam Brody), Summer Roberts (Rachel Bilson) et Ryan Atwood (Ben McKenzie) et nous brisait le cœur par la même occasion.

En effet, s'il y a bien UNE scène qui a marqué les fans de Newport Beach, c'est la mort de Marissa dans l'épisode 25 de la saison 3, à la suite d'un accident de voiture. Plus de 10 ans après l'évènement, Mischa Barton a révélé les raisons de son départ de la série et l'ambiance peu bienveillante qui régnait sur le plateau.

"J'ai toujours eu honte, dans un sens, lorsqu'il s'agissait de raconter ce qui se passait vraiment en coulisses... Maintenant que nous sommes dans une ère où nous pouvons parler de nos expériences et que les paroles des femmes se libèrent, c'est nettement différent", démarre l'actrice dans son entretien pour E Online. "Il y avait une sorte d'intimidation générale de la part des hommes sur le plateau qui me paraissait vraiment merdique", explique-t-elle encore.

"Mais vous savez, j'ai aussi adoré la série et j'ai construit mes propres protections pour contourner cette ambiance et ma notoriété", poursuit-elle.

Sa santé mentale se détériore rapidement

Avec le succès grandissant de Newport Beach, la vie personnelle de Mischa Barton a été violemment impactée, surtout pendant la saison 2. "C'est comme si les producteurs me disait : 'Est-ce que tu veux garder ton boulot, naviguer au au soleil et revenir potentiellement dans une future série bizarre ou alors on peut tuer ton personnage et tu peux faire ensuite ce que tu veux de ta carrière ?'". Plus encore, "des gens étaient très méchants avec moi" et "ce n'était pas l'environnement idéal pour une jeune femme sensible".

Mischa Barton réalise alors que la meilleure chose pour elle et pour sa santé mentale était de quitter la série, car elle n'était pas "protégée, ni soutenue par mon équipe". Même si l'ambiance avec les autres membres du casting était "comme une famille", l'actrice s'est sentie "soulagée" de pouvoir quitter Newport Beach.

