publié le 26/04/2021 à 08:05

Le 26 avril 2001 une révolution du petit écran démarre sur M6. C'est le début de Loft Story, la première émission de téléréalité française. Le public s'apprête à découvrir Loana, Jean-Édouard ou encore Steevy. Présenté par Benjamin Castaldi, Loft Story rassemble plusieurs soirs des millions de téléspectateurs et téléspectatrices devant leurs écrans.

Le principe de cette pépite télévisuelle qui fête ses 20 ans ? Regarder des femmes et des hommes filmés 24h sur 24h, 7 jours sur 7, coupés du reste du monde dans une villa. Tensions, jeux de séduction, histoires d'amour... Tout est fait dans Loft Story pour faire grimer l'audimat et accrocher le public. Loft Story s'est arrêté après deux saisons, mais a ouvert la porte à des dizaines d'autres émissions sur le même principe. Voyage dans le temps pour (re)découvrir 10 émissions de téléréalité cultes.

Difficile de ne pas évoquer la Star Academy (octobre 2001), production de TF1 et télé-crochet qui mélange concours de danse et chant, au quotidien des candidats et des candidates dans "le château".

Amour, drames et peoples

Les années 2000 sont aussi marquées par L'Île de la Tentation (2002) où des couples mettent "leur amour" à l'épreuve sur une île paradisiaque et Nice People (2003) sur TF1, sorte de version "européenne" de Loft Story avec des candidats et des candidates de différentes nationalités. La télévision est aussi marquée par La Ferme Célébrités (2004) et le retour de David Charvet, L'Amour est dans le pré (2005), sans oublier Les Anges de la télé-réalité (2011), Les Marseillais (2012) et Secret Story (2007).