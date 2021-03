"Les Marseillais" : quelle est l'affaire de sorcellerie entre Carla et Maeva ?

publié le 02/03/2021 à 19:28

S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux participants des Marseillais, l'une des émissions phares de W9 actuellement à Dubaï, c'est bien leur faculté à trouver des sujets de friction. Comme dans toute communauté, il peut y avoir querelles et autres clashs générés par plusieurs situations. Mais la dernière déflagration en date touche au surnaturel, et ce au sens propre.

En effet, le monde de la télé-réalité sur les réseaux sociaux a été agité et déchiré durant le dernier week-end par une affaire de sorcellerie. Tout est parti d'un post de Maeva Ghennam, l'une des stars du programme : "Je suis anéantie. J'ai mal. J'ai perdu une personne que j'aimais et que j'aime toujours. C'est dur de me dire qu'elle ne fera plus partie de ma vie". Des déclarations énigmatiques sur son compte Instagram, au point que certains followers pensent à un deuil.

Il s'agissait en réalité du deuil d'une amitié, celle tissée avec Carla Moreau. Un lien que l'on croyait solide tant les deux jeunes femmes sont inséparables depuis leur rencontre au sein des Marseillais. Mais Maeva a depuis reçu une information qui a sonné le glas de sa relation avec Carla. En effet, l'ex-candidat de télé-réalité Marc Blata lui a montré des documents audio dans lesquels on entendrait Carla passer commande de quelques mauvais sorts auprès d'une voyante-sorcière de la cité phocéenne.

Revirement de situation en faveur de Carla

Nice-Matin rappelle que Carla aurait ainsi demandé que certains candidats connaissent des mésaventures afin de lui permettre de briller dans le programme télé. Dans des documents vidéo, on verrait même l'experte en arts occultes planter des aiguilles dans des figurines. Parmi les cibles de Carla Moreau, on retrouverait Maeva Ghennam. Ça en est trop. Si tout est permis (ou presque) pour faire parler de soi dans la télé-réalité, la sorcellerie mêlée de trahison ne peut être pardonnée.

Sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire de l'année. Un "vaudou-gate" qui a déchaîné les passions et surtout entraîné un bashing terrible de l'accusée Carla Moreau, à qui certains auraient sans doute aimé faire passer une ordalie, pour être sûr qu'elle n'est pas une lointaine cousine des sœurs Halliwell.

Durant toute cette affaire, Carla Moreau et son époux Kevin Guedj ont gardé le silence. Il semble que le couple ait préféré traiter directement avec leur amie Maeva. En effet, dans un twist haletant, cette dernière a posté un message lundi 1er mars dans la soirée. "Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Je sais toute la vérité. Je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que je m'excuse", a-t-elle indiqué, les larmes aux yeux, sur Snapchat. "Je suis au téléphone avec elle depuis une heure, je viens de comprendre des choses. Et toute cette histoire est fausse", a précisé Maeva Ghennam.

L'heure de la réhabilitation de Carla Moreau a donc sonné après plus de 48 heures de mise au ban et de début d'inquisition. "J'ai honte de moi de ne pas avoir été là. Mais l'histoire est trop compliquée. Tout est faux, pardon Carla, je t'aime", a ajouté Maeva. Elle ajoute néanmoins que "les trucs de sorcellerie avec Carla sont réellement vrais" (en tout cas le recours à ces pratiques). "Vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus", conclut-elle. Le suspense reste entier. D'autant plus que Maeva a depuis supprimé les posts snapchat réhabilitant son amie. D'autre part, Kevin Guedj a été aperçu en compagnie de Marc Blata, celui qui a révélé toute l'affaire, à Dubaï.

Cette affaire chamboulera-t-elle durablement le petit monde agité des Marseillais ? Restez connectés.