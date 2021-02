publié le 06/02/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Benjamin Castaldi était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé, à l'occasion de la sortie mercredi prochain de Je vous ai tant aimés, aux Editions du Rocher. Cet ouvrage est une véritable déclaration d'amour à sa grand-mère, la comédienne Simone Signoret, et à son compagnon Yves Montand, sous forme de biographie croisée.

Révélations sur le salaires des animateurs télé !

Ce matin pendant l'émission, Benjamin Castaldi est aussi revenu sur ses années chez TF1 et notamment la période pendant laquelle il animait Secret Story. Des années fastes où celui qui officie aujourd'hui dans Touche pas à mon poste était extrêmement bien payé : entre un et deux millions d'euros par an ! "Ca n'a pas duré très longtemps, deux ou trois ans (...) J'ai gagné très bien ma vie entre 2009 et 2011", explique-t-il avant d'ajouter : "C'était un forfait Secret Story. Ca oscillait entre 400.000 et 650.000 euros par saison". Des tarifs très élevés qui seraient toujours d'actualité selon Benjamin Castaldi. Il révèle alors le salaire de Nikos Aliagas et des jurés dans The Voice ou encore le montant en moyenne d'un prime sur TF1. Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.

De cette période, l'animateur n'a qu'un regret aujourd'hui : avoir révélé le montant de son salaire ! "J'ai fait la connerie à l'époque, j'ai dit combien je gagnais et tout. Je n'aurais jamais dû dire tout ça, parce qu'on vous le reproche". Le présentateur estime aussi qu'il est compliqué de parler d'argent en France : "En Amérique, quand vous dites que vous êtes riche, on vous dit "Bravo" et en France (...) on vous dit 'Qui vous avez volé ?', 'Vous ne le méritez pas" !" déplore-t-il.

Pour autant, le salaire que Benjamin Castaldi touchait à TF1 n'est rien comparé aux "grosses stars de la télévision". Il prend alors l'exemple de ces "donneurs de leçons qui gagnent trois-quatre millions par an" et qui, selon lui, ne révèlent pas leur véritable train de vie. "Ils nous prennent vraiment pour des bananes ! Cette hyprocrisie-là en revanche, ça commence sérieusement à me gonfler (...) Mais comme certains ont la carte et d'autres ne l'ont pas, alors on vient faire chier certains et pas d'autres", conclue l'animateur.

Ce matin, Benjamin Castaldi a aussi évoqué son éventuel retour chez TF1, son rapport aux paparazzi, mais également Loana et son parcours compliqué depuis Loft Story en 2001. Enfin, il a révélé que son père Jean-Pierre Castaldi avait fait un malaise suite à une caméra cachée dans l'émission La Grande Rassrah présentée par Cyril Hanouna sur C8...



Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Le Secours Pop, la grande soirée ! Ce soir sur France 2, Daphné Burki présentera une soirée musicale au profit du Secours Populaire. A ses côtés, une quarantaine de personnalités pour des duos en live : Vanessa Paradis, Bigflo & Oli, JoeyStarr, Jane Birkin, Benjamin Biolay, Thomas Dutronc, Catherine Ringer, Patrick Poivre-d'Arvor ou encore Jean Dujardin. Une grande tombola solidaire sera aussi oragnisée pour l'occasion. Plus d'informations en vidéo ci-dessus !

