publié le 17/09/2020 à 11:41

Depuis sa cellule, Christian Quesada prend la parole. Incarcéré depuis avril 2020 pour corruption de mineures et détention d’images pédopornographiques, l'ancien champion des 12 coups de Midi exprime toute sa colère dans une lettre, lue par Guillaume Genton, le producteur de Touche pas à mon poste !

Christian Quesada s'exprime pour la première fois depuis mars 2019 et tire à boulets rouges contre la chaîne C8, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ! "Pensez-vous que je vais consacrer du temps à quelqu'un travaillant pour une chaîne où, depuis 15 mois, vous n'avez de cesse de manier lynchage médiatique, insultes, diffamation pure et simple, et pire, calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d'innocence", explique ainsi l'ancien champion des 12 coups de Midi. "Je vous rappelle que les faits pour lesquels j'ai été interpellé sont certes graves, condamnables (et donc condamnés) mais cela reste des délits passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux (motivé par une course au buzz) se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam", poursuit-il.

Il s'en prend ensuite à Cyril Hanouna, puis Benjamin Castaldi : "Vous remercierez cependant votre patron (Cyril H) pour cette phrase collector [à propos de Michel Cymes] : 'Je suis contre l'acharnement médiatique'. NON MAIS LOL QUOI (....) Comment peut-on tolérer que sur votre plateau, (et donc cautionner) que certains de vos collègues demandent la peine de mort ou 20 ans de réclusion criminelle sans qu'à aucun moment quelqu'un n'intervienne pour ramener à la raison ces invraisemblables divagations ?".