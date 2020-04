"Les 12 Coups de midi" : Christian Quesada condamné à 3 ans de prison

publié le 08/04/2020 à 19:14

Christian Quesada a été condamné à 3 ans de prison et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, à l’issue de sa peine, ce mercredi 8 avril, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Et en cas de non-respect du suivi, il devra effectuer trois années de prison supplémentaires, selon Le Progrès. L’homme de 55 ans, dont l’avocat avait abandonné sa défense dans la journée évoquant "des divergences avec son client", était jugé à huis clos et par écran interposé en raison du confinement sanitaire.

Une audience inhabituelle : les trois magistrats espacés d’un mètre au moins n’ont vu le visage de l'ancien Maître de Midi que sur des écrans installés autour du prétoire. Christian Quesada, lui, a répondu aux questions depuis une salle de la maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse. Les bancs du public sont restés vides, journalistes compris.



L'ancien grand gagnant des "12 Coups de midi" était poursuivi pour corruption de mineur et détention d’images à caractère pédopornographique. Il a reconnu l’obtention et la détention de milliers de photos pédopornographiques. Il a aussi admis les faits de corruption de mineur sur quatre jeunes filles invitées à lui envoyer des photos pornographiques au cours d’échanges de plusieurs centaines de messages. Aucune n’a porté plainte par peur d’être médiatisée. Lors de l’instruction, l’ex-star de la télé a invoqué des "purs fantasmes sans aucun passage à l’acte", "des jeux avec des adolescentes" qu’il reconnait apprécier. Il encourait jusqu’à 7 ans de prison.