Turquie : pourquoi le pays a changé de nom à cause d'un animal

Depuis début juin 2022, aux Nations-Unies, la Turquie se fait officiellement appeler dans toutes les langues "Türkiye" au lieu de "Turkey", le mot anglais pour désigner le pays. Si le gouvernement a fait cette demande, ce n’est pas par coquetterie ou nationalisme mal placé mais simplement parce que "Turkey" a une connotation trop négative pour le pays

Si vous avez quelques notions d’anglais, vous savez que "Turkey" ça signifie "Turquie" et que "turkey" veut dire "dinde". Ce n'est pas forcément l’animal le plus glamour, ni le plus malin de la planète. On comprend donc mieux pourquoi les autorités turques ont souhaité s’en éloigner, sauf que tout ça n’aurait jamais dû arriver si les Anglais n’avaient pas fait une terrible erreur zoologique.

Quand ils découvert la dinde, ils l’ont confondue avec la pintade, autre volatile, qui était importé en Europe via la Turquie. Donc ils ne se sont pas embêtés, ils l’ont baptisée "turkey hen", poule de Turquie, qui à la longue est devenu "turkey". Alors que la "turkey" ne vient pas du tout de Turquie, mais d’Amérique du Nord et d’Amérique Centrale.

C’est pour ça d’ailleurs qu’elle s’appelle "dinde" chez nous, car quand les colons espagnols, dont Christophe Colomb, ont découvert l’Amérique, ils étaient persuadés d’être arrivés en Inde. Donc pour eux cette poule qu’ils ne connaissaient pas était d’Inde, d’où son nom…

