Tour de France : qui est le premier Français à avoir remporté la course ?

Maurice Garin est né le 3 mars 1871 à Arvier, un village francophone dans la vallée d’Aoste en Italie. À 14 ans, il traverse la frontière pour trouver du travail. Il devient ramoneur en Savoie puis dans le Nord de la France à Maubeuge où il s’installe en 1889. Pour se déplacer, il s’achète un vélo qu’il paye 450 francs, à l’époque, ce n'est pas rien, cela équivaut à 2 mois de salaire d’un ouvrier.

Il passe tellement temps dessus et à rouler à toute vitesse qu’il est surnommé "le fou". Mais il s’en moque et décide de disputer des courses amateurs où avec son mètre 63 et ses 61 kilos, Maurice Garin récolte le surnom de "Petit Ramoneur".

Il est petit, mais costaud car avant les autres, il saisit par exemple, l’importance de l’alimentation dans la performance. C’est ainsi que contrairement à ses concurrents qui ne répugnent pas alors à s’enfiler quelques verres, il fait une croix sur le vin rouge. Trois ans plus tard, il se jette à l’eau et passe professionnel. C’est le début d’une carrière qui va connaitre sa consécration en 1903.

Maurice Garin s'illustre au Tour et entre dans l'Histoire

En 1903, le journal l’Auto qui deviendra l’Équipe, journal aux pages jaunes décide pour déstabiliser son grand concurrent, la revue Le Vélo, de créer sa propre course cycliste. Et quelle course : un Tour de France de 2.428 km à effectuer en 6 étapes. Pour vous donner un ordre d’idée celui de 2022, ce sera 3.328 kilomètres, presque 1.000 de plus mais en 21 étapes au lieu de 6 !

Le départ est prévu à Paris, mais a lieu finalement à Montgeron dans l’Essonne le 1er juillet, car le préfet de l’époque, Louis Lépine, futur inventeur du concours, a interdit le départ dans la capitale. Et au départ, fraîchement naturalisé français, il y a Maurice Garin, qui a entre-temps gagné 2 Paris-Roubaix. D’où son dossard le numéro 1 qu’il va honorer en devenant le premier vainqueur.

Maurice Garin remporte la première étape entre Paris et Lyon. Il en gagne deux autres, ce qui fait quand même 50% des victoires d’étapes de ce 1er Tour, et il finit donc naturellement vainqueur à Paris avec 2 heures 59 minutes et 31 secondes d’avance sur son coéquipier Lucien Pothier. Cela reste encore aujourd’hui d’ailleurs le record du plus grand écart entre un vainqueur du Tour de France et le 2e. Le Nordiste remporte au final 6.125 francs. La suite sera moins joyeuse.

Il sera ensuite disqualifié pour tricherie

En 1904, Maurice Garin gagne à nouveau le Tour mais est finalement disqualifié pour tricherie. Il faut dire qu’à l’époque, les courses cyclistes, c'est magouilles et compagnie, on n’hésite pas à tendre des guet-apens pour péter le vélo de ses concurrents, voire leur péter la gueule. Le Petit Ramoneur a beau nier, il est déclassé et suspendu 2 ans.

Il met alors un terme à sa carrière et ouvre une station-service à Lens où il meurt en 1957 et où un Vélodrome portera son nom jusqu’à sa destruction en 2012. Maurice Garin, Petit Ramoneur mais Grand et beau vainqueur du 1er Tour de France, premier des seulement 21 Français à avoir réussi cet exploit en 119 ans.

