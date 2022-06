Freddie Mercury : quel est son secret le mieux gardé grâce à Mary Austin ?

Mary Austin est née le 6 mars 1951 à Fulham, un quartier de Londres. Fille d’un tapissier et d’une femme de ménage, elle grandit dans un milieu très modeste. À 19 ans, elle fait la rencontre de Brian, un jeune étudiant en astrophysique à la tignasse conséquente qui joue aussi de la guitare électrique à ses heures perdues. Il joue même dans un petit groupe rock : Smile.

En fréquentant Brian, Mary Austin rencontre un de ses amis : Farrokh. Il est chanteur et s’entiche de Mary. Elle travaille alors dans un magasin de Londres dont elle assure les relations publiques. Il y vient régulièrement, comme par hasard, et finit par lui demander de sortir avec lui. Elle lui met un vent, mais finit par céder... et ils emménagent ensemble. Mais entre temps, Farrokh a pris un pseudonyme et monté avec Brian un nouveau groupe : Queen.

Farrokh Bulsara, né à Zanzibar, devient Freddie Mercury. Mary Austin va devenir la femme de sa vie, aussi étonnant que cela puisse paraître quand on se souvient du chanteur moustachu à l’homosexualité assumée et revendiquée. Mais oui, il a été fou amoureux de Mary et l’a même demandé en mariage en 1973, en lui offrant une boîte dans laquelle il y avait une boîte, dans laquelle il y avait une boîte avec une bague en jade à l’intérieur. Elle dit "oui", mais lui au final dit "non". Freddie a changé d’avis et d’orientation. Mais ils restent proches et Mary devient sa confidente, sa meilleure amie.

Elle est la seule personne à savoir où il repose

Elle le soutient d’ailleurs à fond dans son coming out et est une des rares à savoir qu’il est séropositif dès 1987. Mary sera avec lui jusqu’à la fin de sa vie, le 24 novembre 1991. Pour la remercier de sa fidélité, lui qui lui fut infidèle, Freddie en fait une de ses héritières. Elle hérite de 9 millions de livres sterling et de sa villa dans l’Ouest de Londres, estimée à 20 millions. Il lui confie aussi sa dernière volonté : récupérer ses cendres après son incinération et les garder chez elle avant d’aller les répandre dans son dernier lieu de repos.

C'est ce qu'elle a fait, le temps d’être sûre que plus personne ne la surveillait, surtout les tabloïds anglais, car le chanteur voulait que personne n’apprenne où se trouvait cet endroit. Au bout de deux ans, Mary Austin a donc fini par sortir l’urne de chez elle en la planquant avant d’aller répandre les cendres. Elle est toujours aujourd’hui et à jamais la seule personne au monde à savoir où repose pour l’éternité Freddie Mercury.

