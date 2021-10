Pour quelle raison souffle-t-on dans le cul des vaches en Afrique ?

On souffle dans le cul des vaches dans plusieurs pays africains, notamment l’Ethiopie, et ça ne remonte pas à hier puisque des peintures rupestres représentent des hommes le nez dans le popotin d’un bovin. Ça n'a absolument rien de pervers, ça n’a rien à voir non plus avec la sorcellerie. C’est une méthode pour que les vaches donnent plus de lait.

Cette technique s’appelle l’insufflation. Je vous explique : quand on souffle dans l’anus d’une vache, elle ressent une sensation similaire aux contractions qu’elle a quand elle accouche d’un petit veau. Et donc du coup, par réflexe, son corps réagit comme si elle mettait bas et se met à produire du lait en quantité pour nourrir un bébé.

D’ailleurs pour éviter d’avoir à mettre le nez là où on n’a pas forcément envie de le mettre, une autre méthode était utilisée parfois dans les alpages. On tétait une des mamelles de la vache tout en tirant sur les autres pour traire. Là aussi pour lui faire croire qu’elle avait un petit à nourrir et donc fabriquer le maximum de lait. Et si on ne voulait mettre ni son nez dans les fesses, ni sa bouche sur le pis, on fabriquait un faux veau avec une peau qu’on bourrait de paille. Puis on le posait sous la bovine comme leurre.

C’est vache de faire ça à une vache, et d’ailleurs c’est pour ça que du jour où il a su qu’on soufflait dans le cul des vaches aussi en Inde, Gandhi a arrêté de boire du lait. En Inde, la vache, c’est sacré et donc son cul aussi…

