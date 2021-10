États-Unis : comment des fourmis ont sauvé la vie d'une parachutiste

Ça s'est passé en Caroline du Sud le 25 septembre 1999. Ce jour-là Joan Murray part sauter en parachute. Avec une trentaine de sauts déjà à son actif, cette femme de 47 ans a déjà une solide expérience. Elle est à 4.400 mètres d’altitude quand elle s’élance de l’avion et là le cauchemar commence…

Son parachute principal refuse de s’ouvrir. Elle se retrouve en chute libre, sans paniquer, elle détache le parachute défectueux et parvient finalement à ouvrir celui de secours. Mais le temps de la manœuvre, elle est à 200 mètres du sol. Trop tard. Malgré l’autre parachute, elle heurte le sol à plus de 130 kilomètres/heure. Dans 99% des cas, elle n’aurait pas survécu à cette chute. Et pourtant, elle l’a fait. Grâce à un miracle absolu !

Dans son malheur, elle a eu le bonheur de s’écraser en plein sur une fourmilière remplie de fourmis de feu dont les piqûres sont dans le top 10 des insectes les plus douloureux. Là ce n’est pas une, mais 200 fourmis qui ont déversé leur venin dans Joan Murray. Et paradoxalement c’est ce qui lui a sauvé la vie.

Une poussé soudaine d'adrénaline

En réaction à ces violentes piqûres, elle a fait une poussée soudaine d’adrénaline qui a permis à son cœur de continuer à battre et à ses organes de fonctionner, suffisamment de temps pour que les secours aient le temps d’arriver. Après deux semaines de coma, 20 opérations de chirurgie réparatrice et 17 transfusions sanguines, un vrai travail de fourmi, la parachutiste s’en est sortie. 6 semaines plus tard, elle pouvait se lever à nouveau. Mieux aujourd’hui Joan Murray re-saute en parachute, peu importe le risque puisque c’est sa passion. Quand on a frôlé la mort comme elle, on devient cigale plutôt que fourmi…

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.