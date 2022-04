Pourquoi il ne faut absolument pas faire son lit le matin ?

Autant vous dire que vous qui avez la flemme de faire votre lit le matin ou qui cherchez à échapper à cette corvée souvent imposée par les parents, vous allez être aux anges. Car vous avez enfin une vraie bonne raison car laisser votre lit défait le matin, c’est le meilleur moyen de préserver votre santé…

C’est une étude très sérieuse menée en Angleterre qui l’a démontré: faire votre lit peu après vous être levé fait l’affaire des acariens qui y ont passé la nuit avec vous. Vous ne les avez pas aperçus, vu leur taille de 0,3 millimètres, mais ces microbestioles étaient environ deux millions avec vous au lit. Et quand on sait que les acariens sont responsables de 75% des allergies qui touchent les Français, 18 millions de Français quand même, et bien ce n'est pas la meilleure des idées de les laisser là.

Seulement quand vous faites votre lit, vous rabattez les draps ou la couette sur eux, ce qui fait leurs affaires, car ils restent bien au chaud et dans une atmosphère un peu humide, car nous transpirons la nuit avec pour se nourrir de nos peaux mortes. C’est le paradis pour vivre et se développer.

Alors que si vous ne faites pas votre lit, les acariens se retrouvent exposés à la lumière du jour qu’ils détestent comme les Gremlins. Sans compter qu’à l’air libre, l’humidité nocturne disparaît, ainsi, les acariens se dessèchent et meurent très vite. Mais ils restent dans votre lit, ce qui n’est pas très hygiénique. Voilà pourquoi il faut laver vos draps une fois par semaine et changer vos oreillers tous les deux ans.

