Saint-Valentin : quelle est l’origine de cette fête ?

publié le 14/02/2021 à 07:25

Ce dimanche 14 février nous fêtons la Saint-Valentin. Saurez-vous deviner quelle est la véritable origine de la fête des amoureux, parmi les trois propositions ci-dessous ?



Réponse 1) Valentin était un prêtre qui vivait à Rome au IIIe siècle après Jésus-Christ. il mariait en secret les chrétiens qui étaient encore persécutés à l’époque, il fut décapité.

Réponse 2) Valentin de Terni était un moine qui vivait en Italie au VIe siècle. il s’opposa à l’empereur Claude II le Gothique qui voulait empêcher les mariages, pour pouvoir envoyer plus d’hommes à la guerre.

Réponse 3) Valentino était un coureur de jupons, habitant à Venise, contemporain de Casanova. Mais contrairement à son alter-ego qui ne renonça jamais à la débauche, Valentino se fit moine, devint un grand abbé, et fut canonisé au XVIe siècle.

En réalité, il y a deux bonnes réponses : la 1 et la 2, et l’on ne sait pas vraiment laquelle des deux est la bonne. Sans doute un peu des deux !



Reprenons : Valentin a bien vécu à Rome dans les années 200 et quelques, et a bien marié les chrétiens en secret. Le christianisme ne deviendra religion de l’Empire qu’une centaine d’années plus tard donc à l’époque, les chrétiens étaient bel et bien persécutés. Le pauvre Valentin fut capturé et aurait été décapité, dit-on, le 14 février 269.



Mais il y a bien eu un autre Valentin au VIe siècle dont on ne sait pas s’il n’a pas aussi inspiré la fête de la St Valentin. Il était réputé pour ses dons de guérisseur. On lui attribue le miracle d’avoir rendu la vue à une jeune fille dont il était amoureux. Ajoutez à cela que chez les Romains, il existait déjà une fête de la fertilité, les Lupercales, qui se célébrait entre le 13 et 15 février dans le calendrier julien. La fête de la St Valentin s’est donc greffée dessus, et a pris sa place.



La Saint-Valentin pour former des couples au hasard

Bien plus tard, à la fin du Moyen-Age, en Angleterre, dans l’aristocratie, la St Valentin consistait à former des couples au hasard, ce qui déplut fortement à l’Eglise catholique quand elle avait encore autorité là-bas. C’est à cette époque que la tradition des petits mots et des petits cadeaux, serait née. Une tradition qui a traversé l’Atlantique bien plus tard et donna le "Valentine's Day" aux États-Unis. Puis revint en Europe avec les GI, déployés sur une large partie du continent après la seconde guerre mondiale !