"Scream" : comment les créateurs de la saga ont brillamment empêché les fuites

Scream, est un film d’horreur-culte sorti en 1996 avec ce terrifiant tueur au masque blanc inspiré par le tableau Le Cri de Munch.

À l’origine, ce film de Wes Craven ne devait être qu’un one-shot, mais devant le carton au box-office, une suite a vite été mise en chantier. Evidemment la difficulté pour le scénariste Kevin Williamson était de trouver une fin aussi surprenante pour Scream 2 que pour le 1. Et surtout éviter que des petits malins ne spoilent le coupable avant la sortie du film. Pour ça, avec Wes Craven, ils ont imaginé un plan.

Dans un premier temps, ils écrivent plusieurs scénarios de Scream 2 avec des coupables différents à chaque fois, histoire de noyer le poisson. Ils finissent par en choisir une au dernier moment, mais personne ne sait laquelle. Sauf qu’on est en 1997 et qu’Internet commence à faire des dégâts. C’est ainsi qu’un mail avec le bon scénario envoyé par Kevin Williamson est intercepté et le script fuite sur Internet avec le nom du futur tueur ! Panique à bord !

On décide de tout changer, de tout réécrire à la va-vite, de changer des choses importantes, comme par exemple le fait que le personnage de Sidney (Neve Campbell) devait mourir. Parano oblige, on ne donne plus que des bribes de scénario aux acteurs, parfois même des fausses versions et la fin n’est dévoilée qu’aux comédiens concernés. Sauf que tout ça c’est du flan ! En fait c’est une idée des créateurs du film : c’est eux-mêmes qui avaient fait fuiter le scénario de Scream 2 sur Internet pour éviter une vraie fuite.

C’était évidemment un script crédible, mais bidon. La version tournée par Wes Craven et qu’on a vu au cinéma a en fait toujours été celle prévue dès le départ ! Finalement le plus diabolique dans Scream, ce n’est pas le tueur !

