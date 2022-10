Royaume-Uni : pourquoi Henri VIII a fait accuser Anne Boleyn d'adultère ?

À partir de 1525, le roi Henri VIII est complètement mordu d'Anne Boleyn, qui est la suivante de son épouse Catherine d'Aragon. Mais Anne Boleyn se refuse à lui, elle argue qu’elle ne veut pas perdre sa virginité et son honnêteté. Et c’était sans doute vrai, on sait qu’Anne était très soucieuse de trouver un bon mari.

Anne Boleyn quitte d’ailleurs la cour pour ne plus subir les assiduités d'Henri VIII. Mais bon, on n'envoie pas bouler le roi et elle a continué à répondre à ses courriers enflammés. Les lettres qu’on connaît d’elle laissent penser qu’elle est, sans doute, progressivement tombée sous le charme du roi. Et de preuve d’amour en preuve d’amour, Henri finit par proposer à Anne Boleyn de l’épouser.

Pour faire annuler son premier mariage, il demande l'autorisation au pape Clément VII qui refuse. Mais Henri VIII ne baisse pas les bras. Il veut divorcer de Catherine d'Aragon et épouser Anne Boleyn coûte que coûte. Durant des années, une flopée d’émissaires et de théologiens vont se casser les dents sur ce qu’on appelle "la grande affaire du roi", son démariage. Le pape finit par dire que c’est à un tribunal ecclésiastique de trancher et renvoie le jugement aux calendes grecques.

En 1530, le pape appose un refus définitif à la demande d’annulation du roi d’Angleterre. Henri VIII doit se rendre à l'évidence : il doit se substituer à l’autorité pontificale. En 1533, il devient chef suprême de l’église d’Angleterre. C’est la naissance de l’Église anglicane, une confession indépendante de Rome qui mélange des éléments du catholicisme et du protestantisme. Une Église qui est toujours celle de l’Angleterre d’aujourd’hui.

Anne et Henri : un mariage qui se délite rapidement

Le mariage de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII est alors déclaré invalide par un tribunal anglais. Et son mariage d’Anne Boleyn est officialisé. Elle est couronnée le 1er juin 1533 à Westminster abbaye. Anne Boleyn est rapidement enceinte et il n’y a pas de meilleure nouvelle pour elle qui avait promis d’offrir un fils au roi. Elle accouche en septembre d’un bébé vigoureux, mais c'est une fille. Henri ne cache pas son immense déception face à cette enfant qu’il appelle Elizabeth. C'est le début de la fin, à partir de là, la relation d’Henri VIII et la reine Anne va se déliter.

En 1536, le couple n'a toujours pas de fils et Henri VIII, persuadé que ce deuxième mariage est maudit par Dieu, comme son premier, tombe amoureux d'une nouvelle suivante de sa femme. Elle s'appelle Jeanne Seymour. C’est décidé, Henri VIII veut l’épouser. Il est persuadé que c’est elle qui lui donnera un fils et cette fois, il n’a plus aucun pape à qui rendre des comptes.

On imagine Anne Boleyn, qui n'est pas du genre à se laisser porter par les éléments, lutter face à cette disgrâce. Les moments où elle manifeste de la colère alternent sans doute avec des moments où elle essaie de se faire la plus discrète possible pour essayer de satisfaire le roi. Mais la machine implacable est enclenchée. Quand on perd l’affection d’Henri VIII, on ne la regagne pas.

De sombres accusations pour l'éliminer

On veut éliminer Anne Boleyn du paysage et vite. Et pour cela, on l'accuse d'adultère avec 5 hommes, dont son frère Georges Boleyn, dont elle a toujours été proche. Alors je vous le dis, il n’y a pas le moindre début de preuve qui puisse faire penser qu’il puisse y avoir un fond de vérité dans ces accusations. Et entre nous, vu la pression des dernières années pour conserver l’amour du roi, on imagine mal Anne Boleyn, qui s’est toujours montrée plutôt chaste, aller baguenauder dans le lit d’une flopée de mecs. Et quand bien même elle en aurait eu envie, les risques encourus l’auraient certainement arrêtée : un roi a tous les droits d’êtres infidèle, sa femme n’en a aucun.





Les historiens débattent : Henri VIII a-t-il été à l’initiative de ces allégations d’adultère ? Voulait-il tellement se débarrasser de sa femme qu’il était prêt à passer pour un cocu ? Ou est-ce plutôt l’entourage du roi, Thomas Cromwell en tête, qui a orchestré un complot pour des raisons politiques ? En tout cas, cela arrange tout le monde de croire à ces accusations ou de faire semblant d’y croire.

Anne Boleyn est condamnée à mort

Les amants désignés de la reine sont arrêtés. Tous nient et c’est sous la torture qu’un seul du lot, un musicien, finit par se déclarer coupable. Traduits devant un tribunal, ils sont condamnés à la peine capitale. Vient le tour d’Anne Boleyn et face à la justice, elle se défend avec éloquence mais les dés sont pipés : elle est condamnée à mort par décapitation.



Le 19 mai 1536, environ trois ans à peine après son mariage, Anne Boleyn est menée à son exécution. Face à un peuple anglais sans doute impressionné d’assister à la première exécution d’une reine de son Histoire, elle affronte ses derniers instants avec une grande dignité. Elle pardonne au bourreau, elle demande à ce que chacun prie pour elle. 11 jours après sa mort, Henri VIII épouse Jane Seymour.

