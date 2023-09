Reims : découverte d'un sarcophage romain contenant les restes d'une femme

C'est une découverte extraordinaire qui réjouit les archéologues rémois. Un sarcophage de plus de deux tonnes contenant le corps d'une femme ainsi que des objets funéraires a été exhumé dans ce qui fut la capitale de la Gaule Belgique, Durocortorum,



Sous la rue Soussillion, dans une partie de la nécropole antique, les archéologues de l’Institut national d'archéologie préventive (INRAP) ont découvert, parmi les vestiges funéraires, un sarcophage "monumental" d'1 m de haut, de 1m65 de long et de 0,80 m de large, rapporte l'institut dans une publication sur son site internet. À l'aide d'une caméra endoscopique, les archéologues ont exploré l’intérieur de la cuve et y ont découvert un squelette et du mobilier funéraire.

En ouvrant le sarcophage, l'équipe de l'INRAP a découvert la dépouille d’une femme, entourée de quatre lampes à huile, deux récipients en verre qui auraient contenu des huiles parfumées, une bague en ambre, un peigne, et un petit miroir disposé à côté du crâne.



À partir du mobilier présent dans le sarcophage, l'INRAP estime que l’inhumation a eu lieu au IIe siècle après J-C et qu'il pourrait s'agir d'une femme au rang social élevé. L'équipe a prélevé de l'ADN sur une des dents du squelette pour le comparer à leur base de données et déterminer ainsi l'origine sociale et géographique de cette femme.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info